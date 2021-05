Miltä kuulostaisi kirjastokortilla varattava VR-pelihuone? – Outi Korhonen toivoo lukijoiden palstalla enemmän elämyksiä Ylivieskaan



Konsertit ovat hyvä esimerkki elämystapahtumista. Niitä on järjestetty Ylivieskan torillakin.

Ylivieska on kauppakaupunki, joka vetää väkeä laajalta alueelta. Meillä on hyvä valikoima muun muassa palvelevia erikoisliikkeitä, joista on mukava hakea tarvitsemansa, ja kaupat tuovat alueen yrittäjille työtä ja toimeentuloa.