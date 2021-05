Himangalla on todettu yksi koronavirustartunta perjantaina, Kalajoen kaupunki tiedottaa. Tartunnan saanut henkilö työskentelee Kaarnakodilla.

Kaarnakodin asukkaat ja henkilökunta on testattu perjantaina. Heidät on rokotettu kahteen kertaan, minkä ansiosta heidän tulisi olla suojassa taudin vakavalta muodolta.

Tartunnan jäljitystyö on vielä kesken. Tällä hetkellä on tiedossa, että tartuntaan liittyy 28 altistumista. Kyseiset altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Tartunnan vuoksi Kaarnakodissa ja palvelukeskus Mainingissa on vierailukielto 21.5.–4.6. Vierailukielto toteutetaan varotoimena tässä laajuudessa iäkkään ja tartunnan kannalta hauraimman väestön suojaamiseksi. Vierailu voidaan sallia poikkeustilanteessa sopimalla asiasta henkilökunnan kanssa.