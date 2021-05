Vaalimainoksia tuhottu Alavieskassa, Sievissä ja Ylivieskassa – Poliisille tehty ilmoitus ilkivallasta



Demarien vaalimainoksia on tuhottu muun muassa Ylivieskassa Kirkkopuiston vaalimainostelineessä.

Ainakin sosialidemokraattien vaalimainoksia on rikottu ja tärvelty Alavieskassa, Sievissä ja Ylivieskassa. Alavieskassa tuhotyö on ollut pahinta, sillä myös mainosten taustalevyt on rikottu.