Soiten alueella on jälleen todettu 11 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät samaan, viime aikoina tiedotettuun laajaan tartuntaketjuun. Valtaosa uusista tartunnoista on todettu jo karanteenissa olevilla henkilöillä. Uusia laajoja joukkoaltistumistilanteita ei ole ilmennyt eilisen Lucina Hagmanin koulualtistumisen jälkeen.

Edelleen on olemassa riski sille, että uusia laajoja altistumistilanteita voi tapahtua. Soiten infektioiden torjuntayksikkö painottaa, että karanteeneja tulee noudattaa, eikä töihin tai harrastuksiin tule mennä vähäisilläkään koronavirukseen viittaavilla oireilla.

Uusia mahdollisia altistustilanteita:

la 15.5. klo 10-13 Toivosen eläinpuisto

su 16.5. klo 10-11 Kokkolan Minimani

ma 17.5. n. klo 9-11 Motorset, Kannus

ma 17.5. klo 8-9 Koivusaari, Kannus

ma 17.5. klo 18-19 S-Market, Kälviä

Jo etukäteen Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen povasi torstaille ja loppu viikolle koronatartunnoissa "madonluvut". Tämä johtuu ruuhkaantuneista näytteistä, joista saadaan tuloksia näinä päivinä.

Ruuhka syntyi, kun sunnuntaina Soiten alueella otettiin noin 500 näytettä. Tavallisesti viikonloppuna näytteitä otetaan satakunta päivässä.

Viikonlopun jälkeen näytteitä on otettu jopa 900 kappaleen päivävauhtia.

Eilen Soitessa koronavirusnäytteitä otettiin 622 kpl. Näyteruuhkaa puretaan edelleen, mikä viivästyttää testituloksen saamista. Näytteiden valmistuminen voi näkyä lähipäivinä suurempina päiväkohtaisina uusina tartuntalukuina.

Yhteensä 14 vuorokauden aikana on todettu 156 koronavirustartuntaa ja ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 200 / 100 000 Soiten alueella. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

– Kehotamme kaikkia, joilla on vähäisiäkin koronaan sopivia oireita hakeutumaan herkästi koronatestiin. Lievilläkään oireilla ei tule liikkua kodin ulkopuolella, patistellaan Soitesta.

Torstaina pidetyn ministeriön ja THL:n tiedotustilaisuuden tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

THL:n johtaja Mika Salminen käytti esimerkkinä Keski-Pohjanmaan aluetta, jossa tartuntojen määrät nousivat nopeasti nollasta korkeiksi. Hän muistutti ettei taudin osalta tilanne ole millään muotoa ohi.

– Tällaisiin takaiskuihin on yhä varsin iso mahdollisuus. Kunnissa ja sairaanhoitopiireissä ja väestössä on hyvä muistaa, että tilanne ei ole vielä ohi, varovaisuuteen on yhä tarvetta, sanoi Salminen.

Vaasan sairaanhoitopiirissä havaittiin torstaina kolme koronavirustartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä on 2 445.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 12. Vaasan sairaanhoitopiirin alue on ollut epidemian perustasolla miltei kuukauden.

