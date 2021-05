Kalajoella kirjattiin keskiviikkona yksi koronavirustartunta: "Tilanne on hallinnassa mutta veitsenterällä"

Kalajoella on todettu keskiviikkona yksi koronavirustartunta. Kyseinen henkilö oli ollut jo karanteenissa. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Joukkoaltistumisia ei ole tapahtunut.

Kalajoella on otettu edellisten päivien aikana päivittäin yli sata näytettä per päivä. Kaupungin verkkosivuilla arvioidaan, että "tilanne Kalajoella on hallinnassa mutta veitsenterällä".

Merenojan yhtenäiskoulun 7.–9. luokkien, lukion ja Raution koulun oppilaiden ja henkilökunnan viimeinen omaehtoinen karanteenipäivä on keskiviikko 26.5. Raumankarin koululla vastaava viimeinen omaehtoinen karanteenipäivä on perjantai 28.5. Etäkoulu jatkuu kaikissa tapauksissa 30.5. saakka.