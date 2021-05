Raumankarin koulun alakoululaiset jatkavat lähiopetuksessa – yläkoululaiset kotona vielä ensi viikon

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Raumankarin yhtenäiskoulun yläkoululaiset Himangalla jäivät maanantaina etäopetukseen Kalajoella ilmenneiden koronatapausten vuoksi. Alaluokkien oppilaat ovat lähiopetuksessa.

Kalajoen kaupungin asettamat varotoimet jatkuvat nyt voimassa olevalla päätöksellä 30. toukokuuta asti. Sen jälkeistä tilannetta ei vielä tiedetä, sanoo Raumankarin koulun rehtori Anna-Maria Palo.

Palon mukaan koulun oppilaiden joukossa ei ole poissaoloja karanteenimääräysten vuoksi, mutta muita vanhempien hakemia poissaoloja vaikuttaa olevan jonkin verran tavallista enemmän.

– Varmaa tietoa syistä ei ole, mutta näissä voi olla koronatilanteesta johtuvaa varovaisuutta joukossa.

Kaupungin tuoreimman tiedotteen mukaan kaikkiaan noin 200 henkilöä on määrätty altistuskaranteeniin Kalajoella. Omaehtoisessa karanteenissa on lähes 600 henkilöä. Altistuneiden kontaktointia on jatkettu pitkin alkuviikkoa viikonloppuna tapahtuneen joukkoaltistuksen jälkeen, jossa altistuneet olivat valtaosin nuoria.

Kalajoen kaupungin koronatiedotteessa muistutetaan painokkaasti, että tilanteeseen on suhtauduttava vakavasti.

– Älä liiku äläkä annan lastesi liikkua kodin ulkopuolella, jos on pienikin mahdollisuus, että sinä tai lapsesi on saanut koronavirustartunnan, tiedotteessa vedotaan.

Kaupunki muistuttaa Soiten vetoomuksesta, että alueen nuoret välttäisivät kaikkea kokoontumista, jotta epidemia saadaan rauhoittumaan ja voidaan saavuttaa parempi tilanne kesäksi. Tärkeää on myös estää viruksen leviäminen riskiryhmiin.

Raumankarin koulu etäopetukseen