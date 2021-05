Koko Pohjois-Pohjanmaa on nyt koronaepidemian perustasolla – Naapurimaakunta Keski-Pohjanmaan tilannetta seurataan herkällä korvalla

Koko Pohjois-Pohjanmaa on jälleen koronaepidemian perustasolla, sillä tilanne on rauhoittunut myös kiihtymisvaiheessa olleessa Oulussa. Linjauksen teki alueellinen koronakoordinaatioryhmä tiistaina.

Tartuntoja on kuluneen viikon aikana todettu Pohjois-Pohjanmaalla noin kuuden tartunnan päivätahtiin.

Edellisen 14 vuorokauden aika uusia tartuntoja on todettu yhteensä 85 ja tartuntojen ilmaantuvuus on kahden viikon seurantajaksolla nyt 19,9. Ilmaantuvuutta kevään aikana nostaneet sairaalaepidemiat Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulun kaupunginsairaalassa ovat lähes rauhoittuneet.

Vaikka epidemiatilanne on Pohjois-Pohjanmaalla rauhallinen, naapurimaakunta Keski-Pohjanmaan tilannetta seurataan alueella tarkasti.

– Keski-Pohjanmaan viime aikaisista tartuntaketjuista on säteillyt tartuntoja myös meidän alueellemme, erityisesti maakunnan eteläosiin. Tartunnat on saatu jäljitettyä hyvin ja tilanne on hallinnassa, mutta osassa kuntia voi olla tämän vuoksi tarpeen tehdä koordinaatioryhmän suosituksia tiukempia päätöksiä, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kommentoi.

Koordinaatioryhmä suosittelee, että yksityistilaisuuksia järjestettäisiin alueella mahdollisimman pienimuotoisesti ja korona-ajan turvallisuusohjeet huomioiden. Ryhmä muistuttaa, että suositukset tulisi huomioida myös valmistujaisia ja muita kevään juhlia järjestettäessä.

– Esimerkiksi valmistujaisissa tulisi pohtia, voidaanko vieraita kutsua juhliin porrastetusti, jolloin vältyttäisiin suurilta yhtäaikaisilta väkimääriltä, Korpelainen summaa.

Aluehallintovirasto valmistelee päätöstä, jonka mukaisesti yleisötilaisuuksien osallistujarajoitus nousee Pohjois-Pohjanmaalla 50 henkilöön.

Päätös tulisi voimaan jo tämän viikon kuluessa ja olisi voimassa 13. kesäkuuta saakka.

Yli 50 hengen yleisötilaisuuksia voitaisiin järjestää, jos tapahtumassa voidaan noudattaa erillisiä turvaohjeita muun muassa vähintään kahden metrin turvavälistä. Ehdottomasta lohkovaatimuksesta kokoontumisrajoituksiin liittyen on tarkoitus luopua.

Maskien käytöstä ja hygieniaohjeista ei ole varaa tinkiä, vaikka rokotukset alueella etenevätkin. Koordinaatioryhmä muistuttaakin, että koronarokote suojaa hyvin koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.

Rokote ei kuitenkaan täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä. Siksi on tärkeää, että myös yhden tai kaksi rokoteannosta saaneet huolehtivat turvaväleistä, käyttävät kasvomaskia, pesevät käsiä ja noudattavat muita ohjeita viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.