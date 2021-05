Kalajoen koronatilanne erittäin vakava, viime viikolla neljä uutta tartuntaa – "Vetoamme vanhempiin, huolehtikaa omaehtoisten karanteenien toteutumisesta"

Kalajoen koronatilanne on erittäin vakava ja riski tartuntojen leviämiselle on suuri. Kaupungin valmiuden johtoryhmä kertoo tiedotteessaan, että kyse on osittain ns. Intian variantista, joka on osoittautunut hyvin helposti tartuttavaksi.

Viime viikon loppupuolella Kalajoella on ilmennyt useita tartunta- ja altistusketjuja, joilla on yhteys ns. Kokkolan tartuntaketjuihin.

Kalajoella on todettu viikolla 19 yhteensä neljä tartuntaa. Tartuntoja on tapahtunut yksityistilaisuudessa ja perhepiirissä. Näistä on seurannut joukkoaltistumisia Kalajoen eri kouluilla. Himangalla on myös tapahtunut joukkoaltistumisia nuorison keskuudessa.

Kalajoen terveysviranomaiset ovat tehneet yhteistyötä Soiten kanssa. Lisäksi tilanteesta on neuvoteltu OYS:n infektiontorjuntayksikön kanssa, joka ohjaa toimintaa Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Valmiuden johtoryhmä vetoaa kalajokisiin vanhempiin, että he keskustelisivat tilanteesta lastensa kanssa ja huolehtisivat yhdessä, että omaehtoiset karanteenit toteutuvat.

– Tehdään jokainen osuutemme, että saamme viruksen kuriin. Toimimalla vastuullisesti nyt, on vielä mahdollisuus päästä viettämään kesää normaaliolosuhteissa, todetaan tiedotteessa.

Tilanne kehittyy ja ohjeistukset tarkentuvat sitä mukaa kun tartunnanselvitys etenee.

Kaikki toimenpiteet ovat voimassa 17.5.2021-30.5.2021 välisenä aikana, ellei asiasta ole erikseen mainittu. Kaupunki tiedottaa asiasta verkko- ja Facebook-sivuillaan.