Keski-Pohjanmaan tilanne huolestuttaa Kallion infektiolääkäriä Arto Niemistä: Pandemia ei ole ohi Kalajokilaaksossakaan

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri Arto Nieminen on seurannut huolestuneena Keski-Pohjanmaan virusepidemiaa.

– Kallion alueella tilanne on toistaiseksi rauhallinen, mutta Keski-Pohjanmaan nopeasti heikentynyt tilanne osoittaa karulla tavalla, että koronavirustartunnat saattavat levitä hyvin nopeasti. Kahden viikon aikana on todettu yli sata uutta koronavirustartuntaa ja karanteenissa on yli 900 henkilöä, Nieminen toteaa.

Nieminen työskentelee Kallion viran lisäksi myös Keski-Pohjanmaan sote-kuntayhtymän Soiten infektioyksikössä.

– Viimeiset kaksi viikkoa työpäivät yksikössämme ovat kaikilla olleet pitkiä, usein kellon ympäri. Kuten Soite on tiedottanut, jo useammassa tapauksessa koronavirus on voitu tyypittää niin sanotuksi intialaiseksi variantiksi, joka tartunnanjäljitystyössä kertyneen kokemuksemme mukaan näyttää tarttuvan selvästi herkemmin ja lyhyemmässä kontaktissa kuin koronaviruksen aikaisempi versio. Lisäksi itämisaika vaikuttaa olevan lyhyempi ja oireet ilmaantuvat usein jo kolmen vuorokauden kuluttua tartunnasta, joten myös tartuttavuus alkaa aiempaa nopeammin.

Niemisen mukaan tartunnat ovat levinneet nyt erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. – Tartuntaketjut ulottuvat myös Keski-Pohjanmaan ulkopuolelle. Kallion alueella tiedotettiin 13. toukokuuta Nivalan JEDU:n koulualtistuksesta, jonka seurauksena Nivalan yksikkö siirrettiin viikoksi etäopetukseen.

– Pandemia ei ole vielä Kalajokilaaksonkaan alueella ohi. Vaikka koronavirusinfektion oireet ovat nuorilla ja perusterveillä usein suhteellisen lieviä, nuorten lähipiirissä saattaa olla henkilöitä, joiden vastustuskyky on sairauden, lääkityksen tai iän myötä heikentynyt ja heille koronavirus saattaa aiheuttaa vakavan ja jopa kuolemaan johtavan taudin, Arto Nieminen muistuttaa.

– Ensiarvoisen tärkeää on, että sairaana ei saa mennä töihin, kouluun tai päivähoitoon ja esimerkiksi flunssaoireiden, kuumeen tai muiden koronavirusinfektioon sopivien oireiden vuoksi tulisi käydä koronavirustestissä. Kasvomaskin käyttö, hyvä käsihygienia ja turvavälit toimivat myös intialaista muunnosta vastaan.

– Myös se kannattaa muistaa, että mikäli epidemia saadaan hallintaan, erilaisten kesätapahtumien ja leirien järjestäminen on mahdollista. Jos epidemiatilanne vastaavasti vaikeutuu, viranomaiset joutuvat asettamaan kesälläkin entistä tiukempia rajoituksia, infektiolääkäri Nieminen sanoo.