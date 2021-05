Kokkolan tartuntaketju leviää nopeasti: Altistumisvaara myös Kärkkäisen tavaratalossa perjantaina – Kalajoella useat koulut etäopetuksessa

Kokkolasta alkunsa saanut koronaviruksen tartuntaketju on levinnyt poikkeuksellisen nopeasti ja laajalle. Tartuntoja on todettu muun muassa Kalajoella, Nivalassa, Haapajärvellä ja Reisjärvellä. Viranomaiset tiedottivat myös mahdollisesta altistustilanteesta tavaratalo Kärkkäisellä viime perjantaina.

Altistusvaara Kärkkäisellä oli 14.5. kello 12–15 ja erityisesti tavaratalon Fresh!Burger-ravintolassa kello 13–13.30.

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui sunnuntaina ylimääräiseen kokoukseen arvioimaan alueellista tilannekuvaa ja totesi alueen sote-kuntayhtymä Soiten alue siirtyvän koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen.

Kalajoen kaupunki tiedotti sunnuntaina Facebook-sivullaan, että ilmenneiden koronatapausten vuoksi maanantaina 17.5. ovat etäopetuksessa Raumankarin ja Merenojan yhtenäiskoulujen yläkoululaiset, lukio sekä Raution koulu.

Lisäksi Raution linja-autossa kulkevien 1.–6.-luokkalaisten pitää jäädä kotiin. 9.-luokkalaiset eivät saa mennä TET-työpaikoille.

Aluksi kerrottiin, että etäopetus koskisi vain Raumankarin yläkoululaisia viikonlopun aikana tapahtuneen usean nuoren joukkoaltistuksen vuoksi.

Kyseessä on varotoimi. Oppilaiden vanhempia kehotetaan seuraamaan Wilmaa, jossa tiedotetaan maanantain aikana jatkotoimenpiteistä.

Kaupunki järjesti myös sunnuntai-iltana lyhyellä varoitusajalla koronatestimahdollisuuden oireisille Merenojan, Raution ja Raumankarin koulun oppilaille.

Ohjeistuksen mukaan etäopetukseen jääneiden oppilaiden tulee lisäksi olla omaehtoisessa karanteenissa ja välttää kaikkia kontakteja ulkopuolisiin henkilöihin, kunnes terveysviranomainen on antanut jatko-ohjeita tilanteeseen liittyen. Perheenjäsenten ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin, ellei heille ole ilmoitettu viranomaisten toimesta altistumisesta henkilökohtaisesti.

Terveysviranomaiset ovat yhteydessä maanantaina 17.5. tai tartuntaketjun selkiytyessä niihin, joilla on todellinen koronavirusaltistuminen ja jotka määrätään viralliseen tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Terveyskeskuksen puhelin-ajanvaraukseen on lisätty henkilökuntaa. Kaupunki vetoaa kuitenkin asukkaisiin, että he välttäisivät yhteydenottoa kiireettömissä asioissa maanantaina, jotta ajanvarausnumero ei ruuhkautuisi ja henkilöstö saa työrauhan tartunnanjäljitykseen.

Soiten alueella on kahden viikon aikana todettu 101 koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 130 tapausta 100 000:ta asukasta kohti. Tartuntoja on diagnosoitu kaikkiaan 364.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Alueen tautitilanne on nopeasti heikentynyt. Vakavaksi kehittynyt tilanne pyritään saamaan nopeasti hallintaan. Vakava koronavirustilanne heijastuu myös Soiten alueen lähikuntiin ja jatkotartuntoja on havaittu muun muassa Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Leviämisvaiheessa kasvomaskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita myös perusopetuksessa. Soiten alueella on pitkään ollut käytössä laajennettu kasvomaskisuositus. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille, myös rokotuksen saaneille, yli 12-vuotiaille.