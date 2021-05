Julkaisemme Tukiotuvan kirjoituskilpailun palkitut kirjoitukset: Tyttärelleni

Olin kolmentoista ja matkalla kotiin, kun kirkonkylän kioskilla luokseni tuli tumma nainen ja halusi katsoa kädestä, povata. Minua oli kyllä varoitettu tästä heimosta, eikä minulla ollut rahaakaan, mutta kuitenkin ojensin käteni ja hän katseli sitä ja sanoi, "Sinulla on hyvä käsi" ja jatkoi, "Ruskeasilmäinen sulhanen odottaa suuren järven rannalla, ei kovin kaukana täältä, häähuone teillä on kevät-aikaan, saatte kolme lasta, joista ensimmäinen on poika. Jäät nuorena leskeksi ja elät pitkän, onnellisen elämän, virtaavan veden rannalla, ei kovin kaukana täältä".

Hyvin arvattu ja kaikki tämä kävi toteen nousujohteisesti. Ensimmäinen lapsi kastettiin yksiössä, toinen kaksiossa ja kolmas omakotitalossa. Peruskoulu tuli sopivasti lapsillemme ja lukiokin oli omalla kylällä. Opiskelemaan piti lähteä muualle ja sinne kaikki jäivätkin, maailmalle. Itselleni löytyi töitä aina kultaiseen ansiomerkkiin asti.

Ensi kerran tutustuin Ylivieskaan tammikuussa 1961 matkalla Lappiin. Oli yö, vaihdoin junaa lättähatusta kolmannen luokan puupenkeille. Katselin kylälle päin, oli yö, eikä näkynyt taloja eikä valoja. Ajattelin että joka paikassa sitä ihmisten pitää asua. Sittemmin palanut asemaravintola oli valoisa ja lämmin, yölläkin sai hernekeittoa ja pullakahvit, jotka tulivat tarpeeseen. Silloin ei tiedetty sähköjunista, vaan matkaa tehtiin ajan kanssa.

Kun pienen perheen kanssa muutettiin tänne muutamia vuosia myöhemmin, oli huhtikuu ja ihastelimme komeasti kuohuvaa koskea, kunnes vesi väheni ja heinäkuussa pohjalla kasvoi heinää. Nythän se on maisemoitu. Muutenkin kylän kaikki rakennukset ovat uudistuneet. On rakennettu alikulkuja ja siltoja, tullut liikennevaloja ja ympyröitä.

Mutta tärkeimpiä ovat kuitenkin ihmiset, mieleen ovat jääneet esimerkiksi kauppias Veera, joka ollessani uimapukuostoksilla, myi myös muita vaatekappaleita ja tenttasi koko sukuselvityksen ja teatterin voimanaiset, Maija ja Tuulikki, joiden ansiosta meillä on nykyisin kelpo teatterielämä ja innostunut yleisö, sekä kanttorin rouva Raija, joka kerran pienelle yleisölle julisti, ettei tälle joukolle ikinä saada kunnon konserttisalia. Akustiikka kuitenkin saatiin ja sen esitykset ovat tuoneet paljon iloa ja lohtua monille ihmisille, myös minulle.

Entä läheiset ihmiset, perhe ja ystävät. Lasteni isän kuolema 40-vuotiaana riipaisi, vaikka hän ei enää silloin aviomieheni ollutkaan. Silloin tukena olivat sukulaiset ja ystävät. Vanhempieni kuolema tiivisti sisarussuhteet. Myös vapaaehtoistyö seurakunnassa on ollut antoisaa, sitä voin lämpimästi suositella. Ylivieskassa on hyvät mahdollisuudet harrastaa kaikenlaista liikuntaa, kädentaitoja ja opiskelua. Kirjasto on tasokas.

Ystävyyssuhteita pitää vaalia ja olla iloinen siitä hyvästä, mitä on. Tavallinen elämä on niin itsestään selvää, ettei ymmärrä olla kiitollinen ennen kuin sen menettää. Pitäisi olla tyytyväinen siinä hetkessä mitä elää, huomenna kaikki voi olla toisin. Tämän olen itsekin huomannut sairastumiseni myötä. Perään kuulutan myös yleistä positiivisuutta.

Meillä on asiat kuitenkin varsin hyvin. Ainoa asia, joka ei ole paremmin, on tämä meidän Kalajokilaakso-lehtemme, joka silloin kun muutettiin, ilmestyi ainakin viisi kertaa viikossa ja oli tärkeä tiedotusväline ympäristön asioissa, on nyt enää kerran viikossa ilmestyvä lehtinen.

Sitä lueskellessa vietän tämän pitkän ja onnellisen elämäni viimeisiä vuosia, varrella virran, ei niin kovin kaukana sieltä Sotainvalidien veljesliiton kioskin nurkalta.

On sulla jo päässäsi kiharat

ja ripsissä väri tumma.

Niin tiukat on farkkusi lahkeista

ja kynsien väri on kumma.

Sinä ovia paiskot mennessäs

ja huudat, huudat lujaa.

Illalla kera kavereiden

sitä kierrät samaa kujaa.

Sinä läksykirjat jo hylkäsit

ja Suosikki valtaa mielen.

Raju rokki soi iltaisin huoneessas,

toistaa sanoja englannin kielen.

Nyt elämäs on niin myrskyisää

ja tuskaisa olo on sulla.

Minä haluan auttaa sinua

miks´ on vaikea luokseni tulla?

Toivon, tässä kun hiukan vartutaan,

mennään eteenpäin elämässä,

joku aamu kun uudestaan tavataan,

kaksi aikuista naistahan tässä.

Maaliskuussa 2021

Löytyi vanha runo tää

pätkä elettyä elämää

rajat, rakkaus ja niin

me tästäkin selvittiin.

Vanha äiti

