Soiten alueella 16 uutta koronavirustartuntaa – Yksi aiemmista tartunnoista varmistunut koronaviruksen Intian muunnokseksi

Soiten alueella on todettu keskiviikkona 16 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät samaan, viime päivinä tiedotettuun laajaan tartuntaketjuun, joka lähti liikkeelle vappubrunssilta.

Yksi aiemmista tartuntaketjun koronavirusnäytteestä on varmistunut Intian muunnokseksi.

Tartuntaketjusta on lähtenyt liikkeelle useita jatkoketjuja, joista laajin on 5. toukokuuta Kokkolan ammattikampuksen altistumistilanteesta alkunsa saanut tartuntaketju.

Virus on päässyt leviämään alueella voimakkaasti, koska olosuhteet ovat olleet otolliset johtuen kahdesta altistustilanteesta. Yhteensä vappubrunssilta liikkeelle lähteneestä tartuntaketjusta on todettu 41 koronavirustartuntaa.

Karanteenissa on noin 300 henkilöä. Alueen ilmaantuvuusluku on noussut nopeasti yli 50 / 100 000 asukasta.

Tartuntaketjun koronavirusnäytteitä on Soitesta lähetetty analysoitavaksi virusmuunnosten kartoittamiseksi. Yhden näytteen sekvensointitulos on varmistunut, ja kyseessä on koronaviruksen Intian variantti.

Tällä hetkellä tartunnat leviävät Soiten alueella etenkin nuorten ja nuorten aikuisten joukossa, joista osa on hyvinkin vähäoireisia.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta.

Mahdollisten altistustilanteiden listaukseen on nyt lisätty seuraavat paikat: to. 6.5.2021 noin kello 9–9.15 Kahvila Kulma, Kokkola, to. 6.5.2021 kello 16–18.30 Ravintola Roja, pe. 7.5.2021 kello 11–11.30 Ravintola Sigrids, ma. 10.5 kello 6.30–7.30 Osmo Ahon bussivuoro Veteli – Kokkola ja ma. 10.5 kello 15.10–16.10 Osmo Ahon bussivuoro Kokkola – Veteli.

Listaus kaikista mahdollisista altistumispaikoista löytyy Soiten koronasivustolta: https://korona.soite.fi/tilannekuva/

Soite kehottaa kaikkia, joilla on vähäisiäkin koronaan sopivia oireita hakeutumaan herkästi lievilläkin oireilla koronatestiin:

Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/

Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon 116 117.