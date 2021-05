Kuluvan viikon aikana Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelu Soiten alueella on todettu 14 koronavirustartuntaa, joista kolme on sunnuntaina. Uusista tartunnoista kaksi on Kokkolasta ja yksi Kaustiselta.

Tartuntoihin liittyy kaksi joukkoaltistumista. Toinen on tapahtunut Hollihaan koulussa ja toinen Kokkolan ammattiopistossa. Molemmissa on parikymmentä altistunutta.

Hollihaan koulussa 5. luokan oppilaat ovat voineet altistua tartunnalle. Siksi heidät on asetettu karanteeniin 20. toukokuuta saakka ja etäopetukseen maanantaista 10. toukokuuta alkaen.

Kokkolan kaupunki tiedottaa oppilaita ja vanhempia altistumisesta ja opetuksen järjestämisestä tarkemmin Wilman kautta.

Toinen joukkoaltistuminen on tapahtunut Kokkolan ammattiopistossa. Tartunnan saaneen opiskelijan lähikontaktit on asetettu karanteeniin.

Tartunta on todennäköisesti lähtöisin Jobsteri-tapahtumasta 5. toukokuuta. Opiskelijoita pyydetään seuraamaan oppilaitoksen tiedottamista Wilman kautta.

Sunnuntain tartunnat liittyvät samaan, viime päivinä tiedotettuun laajaan tartuntaketjuun, joka lähti liikkeelle Mustakarin vappubrunssilta. Tartuntaketjuista on lähtenyt useita jatkotartuntoja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Soiten henkilöstö tekee parhaansa jatkoketjujen selvittämiseksi ja altistuneiden kartoittamiseksi.

– Nyt ei ole vara lähteä yhtään lipsumaan alueella olevista suosituksista. Tarvitaan malttia ja jaksamista varotoimenpiteiden osalta, ettei tilanne heikkenisi. Laajat altistumiset ovat osoitus, että vielä ei ole varaa lähteä höllentämään rajoituksia tai suosituksia, infektioylilääkäri Marko Rahkonen sanoo.

– On ehdottoman tärkeää vähentää lähikontaktien määrä minimiin ja huolehtia kasvomaskin käytöstä, kahden metrin turvaväleistä ja käsihygieniasta. Tarpeettomia kokoontumisia pitää myös välttää. Koronavirustartunnan ehkäisyyn liittyviä hygieniaohjeistuksia ja alueellisia suosituksia on noudatettava, hän jatkaa ja muistuttaa, että vähissäkin oireissa on heti hakeuduttava testiin, eikä mentävä kouluun tai töihin.

Soite tiedotti sunnuntaina nopeasti muuttuneesta koronatilanteesta. Etäyhteyksin järjestetyssä tiedotustilaisuudessa paikalla olivat myös Kokkolan kaupungin edustajat. Timo Varila

Koronavirustilanne on heikentynyt merkittävästi Keski-Pohjanmaalla kuluneen viikon aikana. Kahdessa viikossa koronavirustartuntoja on todettu yhteensä 15. Ilmaantuvuusluku Soiten alueella on nyt 19,4/100 000 asukasta.

– Se on yli kymmenkertaistunut lyhyellä aikavälillä, Marko Rahkonen huomauttaa.

Rahkonen sanoo, että nyt havaitut tartunnat näyttävät aikaisempaa ärhäkämmiltä, mutta tuloksia siitä, millaisesta tautimuodosta on kyse, saadaan vasta myöhemmin..

Koronavirustesteistä 0,8 prosenttia on tällä hetkellä positiivisia.

Rokotukset Soiten alueella ovat edenneet suunnitellusti. Moni on saanut jo ensimmäisen rokotteensa, ja etenkin ikäihmisille on annettu jo kaksi rokotetta.

– Rokotteesta huolimatta kokoontumisissa pitää noudattaa turvatoimia. Ensimmäinen piikki ei tuo vielä yhtä hyvää suojaa kuin se on toisen piikin jälkeen, infektioylilääkäri Marko Rahkonen sanoo.

Tutkimusnäyttö osoittaa, että ensimmäinen rokote suojaa vakavaa tautimuotoa vastaan, mutta vasta toisen annoksen jälkeen riski pienenee merkittävästi.

– Kokonaan tartuntariski ei nollaudu kahden rokotteen jälkeenkään, mutta rokotetulla oireet jäävät lievemmiksi ja ihmiset eivät välttämättä edes huomaa tai pidä koronaoireina omia oireitaan, hän sanoo ja muistuttaa, että rokotteiden tehtävänä on myös pienentää sairaalahoidon kuormaa.

Kokkolan kaupungin laajennettu johtoryhmä kokoontui myös sunnuntaina ennen Soiten puolilta päivin järjestämää tiedotustilaisuutta.

Kaupunginjohtaja Stina Mattila kertoo, että Kokkola työnantajana ei ole lähtenyt keventämään koronarajoituksia, vaan edelleen ovat voimassa muun muassa kymmenen henkilön kokoontumisrajoitukset, etätyö- ja maskien käyttösuositus.

– Olemme todella huolissaan. Onhan se kivaa, kun rajoituksia puretaan kohti kesää, mutta meidän pitää jaksaa tsempata vielä vähän aikaa, että saadaan kattavuutta rokotuksilla. Kyllä tästä hyvä tulee, hän sanoi.

Mattilan mukana kaupunki käy tilanne keskustelua koko ajan.

– Vielä viimeinen rutistus, niin päästään maaliin, hän tsemppaa.Lue myös päätoimittaja Tiina Ojutkankaan kirjoitus karanteenista.