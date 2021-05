Kokoontumisrajoituksiin lievennyksiä Pohjois-Pohjanmaalla – Ensin sallitaan 20 ja seuraavaksi 50 ihmisen kokoontumiset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto teki torstaina päätöksen kokoontumisrajoitusten lieventämisestä Pohjois-Pohjanmaalla. Ensimmäiset muutokset tulevat voimaan äitienpäivän jälkeen maanantaina 10. toukokuuta. Päätös on voimassa toukokuun loppuun saakka.

Päätöksellä alueella sallitaan 20 henkilön kokoontumiset kahden viikon ajan 10.–23. toukokuuta ja 50 henkilön kokoontumiset yhden viikon ajan 24.–31. toukokuuta. Kaikissa yleisötilaisuuksissa on edelleen noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hygienia- ja turvaväliohjetta.

Pohjois-Pohjanmaan kunnissa alueellisesti rajatuissa tiloissa voidaan kuitenkin järjestää yli 20 henkilön (10.5.-23.5.) tai yli 50 henkilön (24.5.-31.5.) yleisötilaisuus tai yleinen kokous tietyin ehdoin. Ehtona on, että tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joiden kaikkien välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke, tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille enintään erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joihin jokaiseen on oltava omat kulkureitit, palvelut sekä tapahtumahenkilökunta. Ehtona myös se, että yleisön turvallisuus voidaan katsomolohkoissa varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta.

Lohkojen enimmäiskoot ovat eri rajoitusaikoina 20 henkilöä ja 50 henkilöä. Kaikkien ehtojen pitää täyttyä, jotta yli 20 tai 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto arvioi kokoontumisrajoitusta uudelleen, jos alueellinen epidemiologinen kokonaistilanne muuttuu odottamattomalla tavalla. Oulussa on tiukemmat rajoitukset kuin muualla Pohjois-Pohjanmaalla 16.5. asti.

Epidemian kehityskulku on ollut Pohjois-Pohjanmaalla suotuisaa, minkä ansiosta kokoontumisrajoituksia voidaan lieventää asteittain. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kuitenkin katsoo, että rajoitukset ovat vielä välttämättömiä, jotta koronaviruksen leviämistä hallitsemattomasti voidaan ehkäistä.

– Lievennyksistä huolimatta kaikkien on syytä huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja toimia vastuullisesti, muistuttaa virasto tiedotteessaan.