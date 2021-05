Koronatilanne tasaantumassa Pohjois-Pohjanmaalla – Yksityis- ja yleisötilaisuuksien osallistujamäärärajoituksia aiotaan höllentää

Parempaan päin, voisi sanoa Pohjois-Pohjanmaan koronavirustilanteesta. Alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tiistaina, että alue on Oulua lukuun ottamatta epidemian perustasolla. Oulu, jossa tartuntoja on viime viikkoina todettu muuta maakuntaa enemmän, on yhä kiihtymisvaiheessa.

Tiedotteessa huomautetaan, että Oulussakin epidemia on tasaantumassa. Alueen ilmaantuvuuden nousu selittyy pitkälti OYS:n ja Oulun kaupunginsairaalan tartuntaketjulla. Yli puolet alueella viime viikon aikana todetuista tartunnoista liittyy sairaalaepidemiaan. Myös muiden tartuntojen lähteet on saatu alueella pääsääntöisesti jäljitettyä.

Koordinaatioryhmä suosittelee, että ulko- ja sisäliikuntatiloja, esimerkiksi uimahalleja, voidaan kuntien niin päättäessä avata äitienpäivän jälkeen. Myös yksityis- ja yleisötilaisuuksia koskeviin suosituksiin ja rajoituksiin on luvassa muutoksia.

Yksityistilaisuuksien osallistujamääräsuositus nousee kymmenestä henkilöstä kahteenkymmeneen 10.5. Lisäksi aluehallintovirasto valmistelee päätöstä, jonka mukaan yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajattaisiin nykyisen kymmenen henkilön sijaan 20 henkilöön 10.5. alkaen kahdeksi viikoksi.

Seuraavan kerran alueellinen koordinaatioryhmä tarkastelee alueen epidemiatilannetta ja suosituksia tiistaina 11.5.