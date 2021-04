Tanssija tarvitsee yleisöä esitykselleen – Nuorten tanssijoiden teokset syntyvät musiikkiin rakkaudesta tanssiin



Tanssin opetuksessa valkoisilla sukilla on tehtävä. Minea Perttu (vas.) ja Vertti Torvikoski harjoittelevat Marketta Viitalan kanssa nilkan työskentelyä.

Tanssitaiteilija, koreografi, pedagogi ja opetusneuvos Marketta Viitala toteaa kansainvälisen tanssin päivänä, että kulunut vuosi on erilaisine rajoituksineen on ollut nuorille tanssin harrastajille vaikea. – Harjoituksia on jossain muodossa pystytty pitämään, mutta esittävässä tanssissa harjoitellaan koreografiaan tehtyä esitystä, joka huipentuu näytökseen.