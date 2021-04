Bimmerparty on peruttu – "Meidän vahva kehotuksemme on, että jokainen osallistuja peruuttaa menonsa Kalajoelle myös tänä kesänä"



Bimmerparty-tapahtuma on peruttu tulevalta kesältä. Tapahtuma siirtyy ensi vuodelle. – Me haluamme tehdä tapahtuman teille ilman kompromisseja, ja nykyisten rajoitusten valossa ei sen järjestäminen yksinkertaisesti ole mahdollista siinä mittakaavassa kuin me tahdomme.