Kaikille ikäihmisille avoin, yhteinen olohuone Tuokiotupa Ylivieskan keskustassa avautuu maanantaina 26. huhtikuuta.

Samalla käynnistetään myös muutamia pienryhmiä, osin aukioloajan ulkopuolella ja osin myös muissa tiloissa eri puolilla Ylivieskaa.

Osallistujamäärät rajoitetaan kuitenkin vielä 10 henkilöön kerrallaan. Toiminnassa noudatetaan edelleen myös muita, kulloinkin voimassaolevia suosituksia koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi.

Tuokiotuvalla ja myös järjestötalo Toivon tiloissa käynnistetään myös pienryhmiä, joita ovat esimerkiksi lukupiiri, ompeluseura, keskustelutuokio jaSkippo -ryhmä. Myös perinteiselle, tutulle Porukkalenkille kutsutaan mukaan ulkoilemaan.

Suuremmat ryhmät kuten tuolijumppa, yhteislaulu ja miesten ilta joutuvat vielä odottamaan, mutta ryhmät aloittavat heti kun tilanne sen sallii.

Toukokuussa käynnistyvät pitkän tauon jälkeen myös SenioriKahvilat Sorviston koululla ja Pylvään kylätalolla.

Touko- ja kesäkuussa on asiaa kaatumisen ehkäisystä, puutarhan kevättöiden suunnittelua, kyläasioita ja tietenkin myös kahvittelua ja sään salliessa istutaan vaikka nuotiollakin.

Käynnistymässä on myös yhdistyksen historian ensimmäinen KortteliKahvila eli lähitoimintaa kerrostaloissa. Nämä kerhot on suunnattu erityisesti heille, jotka eivät välttämättä ihan helposti pääse liikkumaan harrastuksiin kauemmas.

KortteliKerhoissa kahvitellaan, seurustellaan ja viihdytään hetki yhdessä. Tilaisuuksissa on aina mukana ryhmänvetäjä ja ne on tarkoitettu kyseisen lähialueen ikäihmisille.

Lähitoimintaa on toivottu jo pitkään ja nyt viimein ensimmäinen kerho aloittaa Lukkarin Puustellissa Päivärinnankadulla, joten yksi unelma on toteutumassa. Yhdistys toivookin löytävänsä lisää sopivia tiloja myös joen toiselta puolelta, sillä tarve uusille KortteliKerhoille on kova.

Yhteistyötä Ppky Kallion kanssa päästään myös tauon jälkeen jatkamaan ja SenioriNeuvonnan tilaisuudet käynnistyvät. Jo tammikuusta 2015 Tuokiotuvalla toiminutta SenioriNeuvontaa on alkuvuodesta kuitenkin hieman uudistettu eli sairaanhoitajan vastaanottoja ei enää ole, mutta samaan aikaan eli joka kuukauden toisena tiistaina saamme lähikäynnille tuvalle vuoroin omaishoidon koordinaattorin, sosiaaliohjaajan, muistikoordinaattorin, fysioterapeutin ja monia muita ikäihmisten palveluiden asiantuntijoita.

Lähineuvonta on toivottu ja merkityksellinen uudistus. Näin pääsee helposti tapaamaan, kuulemaan ajankohtaista tietoa palveluista ja saamaan neuvoja itseä koskettavista asioista.

Marraskuusta huhtikuuhun eli lähes puolen vuoden ajan tupa oli kiinni ja toiminnot tauolla. Sulun aikana vertaistuki ja välittäminen on tapahtunut etänä.

Alkuvuoden seurantatietojen koosteen mukaan vuoden 2021 aikana huhtikuun puoliväliin asti on Tuokiotuvalta yhdessä vapaaehtoisten kanssa soitettu ikäihmisille 497 puhelua, vastaanotettu heiltä 160 puhelua ja kohdattu heitä henkilökohtaisesti 523 kertaa.

– Etäryhmiä on toteutunut n 60 ja niihin on osallistuttu yli 200 kertaa. On jumpattu, visailtu, laulettu, kahviteltu. Vähitellen Teamseistä, Whatsappeista ja muista etäyhteysvälineistä on tullut melko luonnollinenkin osa arkea. Yhdessä on opeteltu, mokailtu ja hienosti eteenpäin päästy. Vapaaehtoisemme ovat urakoineet maaliskuun loppuun mennessä jo yli 500 tuntia vapaaehtoistyötä ja heidän panostaan haluammekin jälleen korostaa ja kiittää sydämestä asti, Tuokiotuvalta kerrotaan.