Legendaarinen Tuiskula ylivieskalaisen Plant My Bonesin uudella musiikkivideolla – Wagtails uudistui nimeä myöten



Plant My Bones eli Jenna Kosunen, Elias Ruuska ja Konsta Ruuska pistivät bändin uusiksi nimeä myöten. Kolmikko julkaisee uutta musiikkia kevään aikana. Ensimmäinen biisi tulee ulos puoliltaöin, kun torstai kääntyy perjantain puolelle.

Ylivieskalainen rockyhtye Plant My Bones (ent. Wagtails) julkaisee uudella nimellään ensimmäisen singlensä The Scheme-musiikkivideon kanssa perjantaina, joka on kuvattu legendaarisen Tuiskulan diskosalissa.