Nuorisotiloja voidaan avata Pohjois-Pohjanmaalla – Muita koronasuosituksia ja -rajoituksia puretaan vähitellen

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatiotyöryhmä on tehnyt pieniä lievennyksiä suosituksiinsa.

Se toteaa tiedotteessaan, että koronaepidemia on säilynyt Pohjois-Pohjanmaalla kuluneen viikon aikana rauhallisena.

– Epidemia on alueella edelleen perustasolla. Pääsiäisen aika näkyy pienenä nousuna tartuntamäärissä, mutta tartuntaketjut ovat edelleen hyvin hallinnassa. Kuluneen kahden viikon aikana tartuntoja on ollut Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 83, ilmaantuvuus on kahden viikon seurantajaksolla nyt 20,2, koordinaatioryhmä totesi tiistaina antamassaan tiedotteessa.

Alueen suositukset ja rajoitukset säilyvät toistaiseksi pääasiassa ennallaan. Muutoksena aikaisempaan ryhmä linjasi, että nuorisotilat alueella voidaan nyt avata.

Lisäksi ryhmä keskusteli niin sanotusta exit-suunnitelmasta, eli siitä, miten suosituksia ja rajoituksia tullaan kevään ja kesän aikana hallitusti purkamaan. Pohjana alueellisessa suunnitelmassa toimivat alueen epidemiatilanteen lisäksi kansalliset linjaukset.

Ensimmäiseksi pyritään purkamaan lasten ja nuorten arkeen vaikuttavia suosituksia. Esimerkiksi etätyötä, etäkokouksia ja maskien käyttöä koskevissa suosituksissa noudatettaisiin valtakunnallista aikataulua.

Alueellisia purkutoimenpiteitä tehtäisiin jatkossa noin kahden viikon välein, jolloin niiden vaikutuksia epidemiatilanteeseen pystytään seuraamaan. Ensimmäiseksi purettaisiin julkisten tilojen, kuten museoiden, kirjastojen ja uimahallien aukioloa rajoittavia suosituksia. Näillä näkymin tilat voisivat avautua vaiheittain huhti-toukokuun aikana. Muilta osin suunnitelmaa tarkennetaan kevään edetessä ja kansallisten linjausten tarkentuessa.