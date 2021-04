Pohjois-Pohjanmaan ravintolasulku päättyi perjantaina. Valtioneuvosto päätti torstaina, että aiempien sulkualueiden joukosta ravintolat voivat avautua asiakkaille 9.4.2021 Kittilässä ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Pohjois-Pohjanmaan epidemiatilanne on kehittynyt viime viikkoina myönteiseen suuntaan. Alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tiistain kokouksessaan, että Pohjois-Pohjanmaa on palannut epidemian perustasolle.

Valtioneuvosto totesi tiedotteessaan, että työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut tukimallia kohtuullisesta korvauksesta yrityksille, joiden asiakastilat on suljettu lain tai viranomaisen määräyksestä. Hallituksen esitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Uusi sulkemiskorvaus koskisi pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Isommille yrityksille valmistellaan erillinen tuki mahdollisimman pikaisesti.

Sulkemiskorvauksen haku aukeaa yrityksille toukokuussa.