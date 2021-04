Ylivieskassa ja Nivalassa varmistuivat uudet koronavirustartunnat – Kallio avasi koronarokotukset 65 vuotta täyttäneille

Ylivieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Alavieskassa toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti torstaina, että sen alueella vahvistettiin keskiviikkona kaksi uutta koronavirustartuntaa. Toinen tartunta todettiin Ylivieskassa ja toinen Nivalassa. Tartunnan saaneet olivat jo altistuskaranteenissa.

Ylivieskassa todettiin koronavirustartunta myös maanantaina. Keskiviikon tartunta on Ylivieskan 87:s. Nivalassa on varmistunut epidemian alusta lukien yhteensä 29 koronavirustartuntaa.

Kallio jatkaa tiedotteessaan, että koronarokotusten ajanvaraus on nyt avattu myös 65–69-vuotiaiden ikäryhmälle. Rokotusaikoja voi varata netissä tai soittamalla ajanvarausnumeroon.

– AstraZenecan rokotteella rokottamista on jatkettu Suomessa 65 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla, sillä tämän ikäisillä ei ole todettu verisuonitukoksia. Varovaisuusperiaatteen vuoksi AstraZenecan rokotetta ei anneta niille 65 vuotta täyttäneille, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet aivolaskimotukoksen tai hepariinihoitoon liittyvän verihiutaleniukkuuden. Aikaisemmin sairastettu aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai lukinkalvonalainen vuoto eivät ole este rokotteen antamiselle. Myöskään aikaisemmin sairastettu keuhkoveritulppa tai syvä laskimotukos esimerkiksi alaraajoissa ei ole este AstraZenecan rokotteen antamiselle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Koronarokotukset muilla rokotteilla jatkuvat normaalisti. Ainakaan toistaiseksi rokotettavan ei ole mahdollista valita, mitä koronarokotetta rokotuksessa käytetään, Kallio tiedottaa.

Riskiryhmiin kuuluvien alle 65-vuotiaiden rokotusajanvaraus aukeaa Kallion alueella jälleen ensi viikolla.

Pohjois-Pohjanmaan epidemiatilanne on kehittynyt viime viikkoina myönteiseen suuntaan. Niin tartuntojen määrä kuin ilmaantuvuuskin on jatkanut laskuaan. Alueellinen koordinaatioryhmä linjasi 6.4. kokouksessaan, että Pohjois-Pohjanmaa on palannut epidemian perustasolle. – Jos tilanne säilyy hyvänä, päästään suosituksia ja rajoituksia purkamaan lähiviikkoina. Koordinaatioryhmä linjasi jo pieniä lievennyksiä yksityis- ja yleisötilaisuuksien osallistujamääriä koskeviin suosituksiin. Uuden suosituksen mukaan yksityistilaisuuksien osallistujamäärä on nyt enintään kymmenen henkilöä, kun aikaisempi suositus on ollut kuusi henkilöä. Lisäksi aluehallintovirasto valmistelee päätöstä, jonka mukaan yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajattaisiin nykyisen kuuden henkilön sijaan 10 henkilöön 12.4.–25.4. väliselle ajalle, kertoo Kallio tiedotteessaan.