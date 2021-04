Pohjois-Pohjanmaalla lauantaina vain kolme uutta koronatartuntaa

Pohjois-Pohjanmaalla on THL:n tilaston mukaan todettu lauantaina kolme uutta koronatartuntaa. Tartuntojen yhteismäärä on 2 766.

Ilmaantuvuusluku edelliseltä kahdelta viikolta 100 000 asukasta kohden on 17,5. Alue on epidemian kiihtymisvaiheessa. Sairaalahoidossa OYS:ssa on alle viisi koronapotilasta.

Keski-Pohjanmaalla Soiten alueella on todettu lauantaina kolme uutta tartuntaa. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on laskenut yhteen. Perjantaina sairaalahoidossa oli vielä kaksi sairastunutta.

Torstaina tiedotettiin paikoista, joissa on mahdollisesti voinut altistua koronavirukselle. Uusista altistustilanteista ei ole ilmoitettu sen jälkeen.

Koko pandemian aikana Soiten alueella on todettu nyt yhteensä 259 koronatartuntaa.

Ilmaantuvuusluku (1.4.) 100 000 asukasta kohden on 19. Epidemiassa ollaan perustasolla.

Koko Suomessa on raportoitu 422 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on tullut ilmi 8 215. Se on 1 214 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Edellisen kahden viikon ilmaantuvuusluku on 148. Tätä aiempi ilmaantuvuusluku oli hieman yli 170.

Yhteensä epidemian alusta lähtien Suomessa on todettu 79 094 koronavirustartuntaa.