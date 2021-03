Päätoimittajalta: Puhutteleva kirkkohanke

Viime viikon perjantaina tuli viisi vuotta täyteen siitä järkyttävästä pääsiäisyöstä, jolloin Ylivieskan kaunis vanha puukirkko tuhoutui tulipalossa. Kuulun niihin ihmisiin, joille tuon tapahtuman kuvien ja videoiden katsominen yhä tuottaa pahan olon. Mielelläni en niitä katso.

Olen jo aikaa sitten päättänyt jättää tapahtuman taakseni ja katsoa eteenpäin. Uusi kotikirkko kaikkine vaiheineen valmistuu tulevaksi pääsiäiseksi jo siihen kuntoon, että siellä voidaan aloittaa seurakunnan tärkein toimintamuoto eli jumalanpalveluselämä.

Valmis se aivan vielä ole. Korkealta ja kovaa kutsuvat kellot ja niitä kannatteleva tapuli vielä puuttuu. Samoin joudumme vielä odottamaan pari vuotta urkuja. Musiikkia rakastavalle vasta kirkkourkujen taivaallinen sointi luo syvältä kouraisevan tunnelman.

Olen saanut etuoikeuden seurata uuden kirkon rakentamista kohtalaisen läheltä haastattelujen, kuvien, päätösten seurannan ja kymmenien taustakeskustelujen kautta. Valtavaa järkytystä seuranneen hämmennyksen jälkeen asiat alkoivat kuin johdateltuina pala palalta osua kohdalleen.

Monta vaihetta matkaan mahtuukin: paikan valinta, arkkitehtikilpailu, allianssi-malli, urakoitsijoiden valinta, kirkkohallituksen hylkypäätös ja itse rakentamisen lukuisat etapit. Välissä vaihtuivat kirkkoherra ja talouspäällikkö ja käytiin seurakuntavaalit. Kritiikkiä ja epäuskoakin hanke sai osakseen, mutta se kuuluu asiaan tämän mittaluokan tapauksessa.

Nyt on kuitenkin jo vara sanoa, että erittäin paljon päätöksiä ja valintoja on tehty oikein. On tiedossa, että kirkon rakennuskustannukset jäävät selvästi alle arvioidun. Ja työn jälki kyllä kelpaa vertailun mihin tahansa arvorakennukseen verrattuna.

Kauneus on katsojan silmissä, mutta todella tyylikkään ja näyttävän maamerkin Ylivieskan kaupunki uudesta kirkosta saa. Se on samaan aikaan klassinen että moderni. Vasta sisällä kirkkosalissa arkkitehtuuri pääsee oikeuksiinsa.

Puhuttelevinta hankkeessa kuitenkin on ollut se henki, jolla sitä on viety eteenpäin. En muista pian 40-vuotiselta ylivieskalaisuuden ajaltani muuta asiaa, joka olisi samalla tavalla yhdistänyt. Olen varma, että nekin, joita kirkon arkkitehtuuri ei miellytä, ovat sydämestään itse hankkeen puolella.

Yhteisöllisyyden on voinut tuntea erityisesti työmaalla. Sen näkee, kuulee ja tuntee, että rakentajat yrittäjistä aina käytännön tekijöihin saakka ovat kokeneet tekevänsä jotakin ainutlaatuista. Kotikirkkoa, Herran huonetta, kuten moni on ääneen kuvannut.

Toivottavasti se näkyy jatkossa myös kirkon kävijämäärässä.

Seppo Kangas

