Vesikolmio ryhtymässä biokaasun tekoon – Aikeet saada myös maatalousliete käsittelyyn kariutuivat



Vesikolmion aikeissa on saada omat autonsa kulkemaan omista jätevesistä saatavalla biokaasulla.

Nivalan kaupunginvaltuusto on osaltaan hyväksynyt Vesikolmio Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen, joka antaa mahdollisuuden tehdä jätteistä biokaasua. Vesikolmio on selvittänyt mahdollisuutta saada käsittelyynsä omien jätteiden lisäksi myös maatalouden lietelantaa, mutta siinä yhtiö on joutunut nostamaan kädet pystyyn.