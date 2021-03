Nivala jatkaa entisillä koronasuosituksilla – Kaupunki kiittää asukkaita ohjeistusten hyvästä noudattamisesta ja toivoo sinnikkyyttä myös jatkoon

Nivalan kaupunki ei tehnyt muutoksia voimassa oleviin koronasuosituksiin. Nivalassa jatketaan samoilla suosituksilla, jotka ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella 25. huhtikuuta asti.

– Epidemia on Pohjois-Pohjanmaalla edelleen kiihtymisvaiheessa. Alueellamme tilanne on kuitenkin rauhallinen. Kiitos siitä kuuluu kuntalaisille hyvästä ohjeistusten ja hygieniakäytänteiden noudattamisesta. Tällä tavoin tilanne saadaan pidettyä hallinnassa, Nivalan kaupunki kiittelee tiedotteessaan.

Perusopetus ja toisen asteen opiskelijat jatkavat yhä lähiopetuksessa. Kevään yhteishakua perusopetuksen jälkeiseen opetukseen on pidennetty 7. huhtikuuta asti.

Kaupungin tiloista rajoitetusti ovat auki Pajalan järjestötila sekä kirjaston alakerran kokoustila alle kuuden henkilön kokouksia varten. Myös Rokkitupa on avoinna yksittäisten henkilöiden harjoittelua varten.

Ryhmäharrastustoiminnan suhteen alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu, mutta toiminnassa tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Koulujen tilat, lukuun ottamatta Niva-Kaijan koulun salia, ovat käytössä alle 18 vuotta täyttäneiden harrastustoimintaan.

Yli 18-vuotiaiden osalta kaupunki suosittelee edelleen ryhmäharrastustoiminnan pitämistä keskeytettynä.

Liikuntakeskus Uikko jatkaa niin ikään entiseen malliin eli aiemmin käytössä olleilla aukioloajoilla ja henkilömäärärajoitteilla. Lasten ja nuorten harrastustoiminta, koululiikunta sekä kilpa- ja huippu-urheilijoiden harjoittelumahdollisuudet jatkuvat myös aiemman ohjeistuksen mukaisesti.

Uimahallin pukukoppien määrä on rajoitettu puoleen ja myös kuntosalitiloissa on rajoitettu kapasiteetti. Keilahallissa on vain joka toinen keilarata käytössä ja radoilla saa olla kaksi henkilöä kerrallaan.

Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien kokousten, yleisötilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärä rajataan kuuteen henkilöön aluehallintoviraston määräyksellä. Myös yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajattavaksi kuuteen henkilöön. Yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja.

Kirjasto on avoinna ja kirjastoauto liikennöi normaalisti. Koronan vuoksi kirjastossa käynti on rajattu pika-asioimiseksi vähintään kahden metrin turvavälejä noudattaen. Myös kasvomaskin käyttöä suositellaan. Rajoitukset ja ohjeistukset ovat voimassa myös kirjastoautossa. Kirjastossa onnistuu lainaus, palautus, varausten nouto sekä pikainen asiointi tietokoneella ja kopiokoneella. Tillarigalleria on normaalisti avoinna.

Nuorisotila on auki porrastetusti alle 18-vuotiaille. Yli 12-vuotiaiden osalta voimassa on kasvomaskisuositus. Nuorilla tulee olla mukana oma kasvomaski.

– Pyydämme kuntalaisilta sinnikkyyttä rajoitustoimien ja hygieniasuositusten noudattamisessa, jotta tilanne pysyy edelleen Nivalassa rauhallisena. Seuraamme ohjeistuksia ja tarvittaessa linjaamme nopealla aikataululla tarvittavista muutoksista. Johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 31. maaliskuuta, kaupunki tiedottaa.