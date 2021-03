Väkevää ja vetävää tekstiä esikoiskirjailija Tuomo Pirttimaalta – Nivalasta lähtenyt, Kuusamossa asuva vapaa toimittaja vetää kipeät ihmiskohtalot yhteen



Nivalassa syntyneen, Kuusamossa asuvan toimittajan Tuomo Pirttimaan esikoisteos Hete lähtee synkästi liikkeelle. Korppi lentää autiotalon pihamaalle, jossa on kaksi miestä, toinen on ammuttu hengiltä ja toinen on hengissä hädin tuskin.