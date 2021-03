Oiva Luhtasela muistelee, kuinka kirkkoherra kielsi hanurin soiton kirkossa: Kulttuuriystävällistä kautta kohti



Kaikilla asioilla on puolustajansa ja vastustajansa, mutta eniten on passiivisia, valmiin odottajia. Niin myös, kun on kysymys kulttuuriin liittyvistä hankkeista.