Aluehallintovirasto pitää kokoontumisrajoitukset voimassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa nykyisiä yleisten kokoontumisten rajoituksia Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella ja Kainuussa. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat pannassa näillä alueilla 25. huhtikuuta saakka.

Korkeintaan kuuden hengen suuruisia välttämättömiä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan kuitenkin järjestää Pohjois-Pohjanmaalla, kunhan opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n antamia turvallisuusohjeita noudatetaan. Kainuussa vastaava osallistujaraja on korkeintaan 20 henkilöä.

Pohjois-Pohjanmaa on epidemian kiihtymisvaiheessa, Kainuu on perustasolla. Ilmaantuvuusluku Pohjois-Pohjanmaalla 100 000:ta asukasta kohti on 35,2, Kainuussa puolestaan 20,9.