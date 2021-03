Päätoimittaja Seppo Kangas pohtii: Voisiko lohi palata Kalajokeen?

Jotakin aikoja sitten katsoin televisiosta dokumenttia Hiitolanjoki-hankkeesta. 53 kilometriä pitkä joki virtaa Etelä-Karjalassa Rautjärven Simpelejärvestä aina Laatokkaan saakka Venäjän puolelle. Suomen puolella jokiuomaa on alle kymmenen kilometriä.

Joessa olevat kolme vesivoimalaitosta on päätetty purkaa ja kosket palautetaan entiseen muotoonsa. Samalla Luonnonvarakeskus tekee laajaa ja monitieteellistä tutkimusta mahdollisten tulevien jokien vapauttamishankkeiden tueksi. Tutkimukset kattavat niin jokiekosysteemin muutokset kuin esimerkiksi ilmastovaikutukset.

Hankkeen motiivi on tietenkin kala. Laatokka on upea jalokalojen koti, josta ne ovat kautta aikojen nousseet siihen laskeviin jokiin lisääntymään. Kova usko on, että Hiitolanjoki voidaan palauttaa entiseen loistoonsa lohijokena. Hanke on edelläkävijä, jota seurataan suurella mielenkiinnolla ympäri maailman.

Kalamiehen silmin dokumenttia katsoessa en voinut välttyä ajatukselta, voisiko Kalajoen tulevaisuus on jotakin samaa. Eroja joissa toki on paljonkin. Esimerkiksi maatalous on täällä moni verroin voimakkaampaa. Se vaikuttaa sekä veden laatuun että tulvasuojeluun ja sitä kautta säännöstelyn tarpeeseen.

Historiasta tiedetään, että Kalajoesta on aikoinaan saatu arvokalaa enemmän kuin kotitarpeiksi, ihan merilohia myöten. Nykyisinkin taitavimmat nostelevat joesta esimerkiksi harjusta. Kuhakanta on hyvin elpynyt. Se viestii veden laadun kohenemisesta.

Lukuisia kalojen olosuhteiden parannushankkeitakin joen ja sen haarojen alueilla on vuosien saatossa tehty ja jatkuvasti tehdään. On tehty kutusorakoita ja istutuksia sekä ennallistettu koskia. Myös säännöstelyä on pyritty uudistamaan kaloille vähemmän tuhoisaksi.

Mutta se suuri läpimurto puuttuu. Tuntuu, että tehdyt työt ovat enemmänkin tekohengitystä ja omantunnon lepyttelyä historiassa tehtyjen virheiden vuoksi.

Taistelu ilmastonmuutosta vastaan varmaankin puhuu vesivoimaloiden säilyttämisen puolesta. Pienten voimalaitosten merkitys kuitenkin lienee mitätön valtakunnallisessa saati globaalissa mittakaavassa.

Taloudellinenkin merkitys on kyseenalainen. Elinvoimainen vaelluskalajoki olisi mahtava turistirysä. En epäile, etteikö se tuottaisi suuremman taloudellisen hyödyn kuin nykyiset dynamot, joita Kalajoessa on neljä.

Toki tiedän, ettei asia ole niin yksinkertainen. Veden pitäisi vielä paljon puhdistua ja jokisuistokin on pahasti liettynyt suuren kalan nousua ajatellen.

Mutta aina saa unelmoida.

Seppo Kangas

seppo.kangas@kpk.fi