THL on päättänyt Astra Zenecan koronavirusrokotteen käytön tilapäisestä keskeytyksestä. Soiten alueella päätös tietää sitä, että noin kymmenisen prosenttia lähiajan rokotuksista jätetään tekemättä.

– Päätös olla käyttämättä Astra Zenecan koronavirusrokotetta tekee loven rokotusohjelmaan, mutta ei mitenkään katastrofaalisesti viivästytä sitä. Tällä viikolla saapui parisensataa annosta, eli ne jätetään nyt rokottamatta, kertoo Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen.

Infektioylilääkärin mukaan Soiten alueella Astra Zenecan rokote on annettu noin kahdelle tuhannelle hengelle.

Soitessa ei ole rokotettu yli 70-vuotiaita Astra Zenecan rokotteella. Yli 70-vuotiaat saavat edelleen Pfizer-BioNtecin sekä Modernan rokotteita.

Näin on menetelty, koska Pfizerin rokotteita on ollut hyvin saatavilla ja Modernan rokotetta on keskitetty Soitessa kotihoitoon.

Soitelta tullaan antamaan ohjeistusta kuinka toimitaan jatkossa, lupaa Rahkonen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan Suomessa on ilmoitettu kaksi aivolaskimotukosta 4-10 päivää Astra Zenecan koronarokotteen saamisen jälkeen. Molemmilla sairastuneilla henkilöillä on verisuonitukokseen liittyviä lääketieteellisiä riskitekijöitä ja potilaiden tutkimukset ovat yhä kesken. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päättänyt keskeyttää Astra Zenecan rokotteen antamisen Suomessa, kunnes tapauksista on lisää tietoa ja mahdollisen syy-seuraussuhteen olemassaoloa voidaan arvioida. Keskeytys astuu voimaan välittömästi.

Tilanne arvioidaan ensi viikon aikana ja rokotukset Astra Zenecan rokotteella jatkuvat aikaisintaan maanantaina 29.3. THL kertoo selvitystyön tuloksista heti, kun uutta tietoa saadaan. Rokotukset muilla koronarokotteilla jatkuvat normaalisti.

Havaitut poikkeukselliset oireet ovat erittäin harvinaisia. Toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, liittyvätkö havaitut hyytymishäiriöt rokotukseen.

Rokotusajan varanneita kehotetaan odottamaan yhteydenottoa rokotusten järjestäjältä mahdollisen rokottamisen peruuntumisen vuoksi.

Rokotusajan voi halutessaan myös perua itse.

THL:n ohjeistuksen mukaisesti Astra Zenecan koronarokotteen saaneita kehotetaan tarkkailemaan poikkeavan voimakkaita oireita, jotka voivat alkaa vasta yli kolmen vuorokauden päästä rokottamisesta. Hoitoon on hakeuduttava välittömästi, jos saa voimakkaan, selvästi jatkuvasti pahenevan päänsäryn tai erittäin voimakkaasti lisääntyviä mustelmia iholla tai limakalvoilla.

