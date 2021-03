Katso täältä linkki – Tuulivoimayhdistys sijoitti kaikki Suomen tuulivoimalat kartalle, 821 voimalaa toiminnassa ja 249 suunnitteilla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomen kaikki nykyiset ja tulevat tuulivoimalat löytyvät yhdeltä kartalta.

Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) on julkaissut verkkosivuillaan karttasovelluksen, jossa Suomen kaikki toiminnassa olevat tuulivoimalat ja suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet löytyvät sijoitettuna kartalle. Interaktiivinen kartta mahdollistaa muun muassa eri vaiheessa olevien tuulivoimahankkeiden tarkastelemisen erikseen.

Karttasovellus löytyy täältä.

– Kartalta löytyvät Suomen tällä hetkellä 821 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa ja 249 suunnitteilla olevaa tuulivoimahanketta. Kartan tiedot perustuvat STY:n tuulivoimahankelistaan ja ANS Finlandilta hankittuihin paikkatietoihin. Tuulivoimahankekartta päivitetään noin kerran vuodessa, viimeksi se on päivitetty tammikuussa 2021, kertoo Tuulivoimayhdistys tiedotteessaan.

Suomen Tuulivoimayhdistys on tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö, joka kokoaa yhteen tuulivoima-alasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita tahoja. STY:llä on yli 140 yritysjäsentä ja noin 200 henkilöjäsentä, joiden yhteinen tahtotila on edistää tuulivoimarakentamista.

