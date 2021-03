"Kärkkäisellä maskeja voisi olla enempi käytössä. Myös myyjillä..." – Maskit ja bensavero pistivät sykettä someen, katso täältä viikon kommentteja Kalajokilaakson Facebookista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kala Jaska on Kalajokilaakson virallinen facebook-sivusto, jonne päivitämme joka päivä lehden nettijulkaisuja sekä ajankohtaisia puheenaiheita. Tällä viikolla keskustelua ovat herättänet muun muassa maskinkäyttö ja bensavero.

Päätoimittaja Seppo Kangas sohaisi ajankohtaista keskustelupesää tekstillään "Maskipoliisina marketissa". Tämä kirjoitus synnytti muun muassa tällaista kommentointia:

– Osoittaako asianomaisen rohkeutta vaiko tyhmyyttä olla käyttämättä kasvomaskia yleisissä tilossa, vaikka asiasta infotaan tulijaa moneen kertaan, ulko-oven ikkunasta alkaen ja lisäksi kuulutetaan toistamiseen?

– Astma.

– Monen maskia käyttämättömän kohdalla saattaisi olla kyse ennemminkin peräpukamista kuin astmasta.

– Kuvittelekko että likomärkä kangasmaski suojaa virukselta oli sitte pää tai perse kyseessä?

– Tod.näk. Jos kansalaiset viitsisivät noudattaa jo voimassa olevia suosituksia, ei valtiovallan tarvitsisi edes uhkailla millään liikkumisrajoituksilla.

– Sanoisin että osoittaa järjen käyttöä.

– Että maskia käyttämätön olisikin käyttäjiä viisaampi?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Riippuu tilanteesta. Kyllä määki maskia pidän, kun asioin apteekis, eläinlääkärillä jne. Normi ruokakaupas en pidä, sielä riittää väljyyttä ja etääsyyttä muihin.

– Turvavälimatkakyttääjä kuittaa.

– Kärkkäisellä maskeja voisi olla enempi käytössä. Myös myyjillä...

– "Koronakurituksessa" toteutuu armeijasta tutuksi tullut joukkohivutus: kun yksi töppää, niin koko porukka saa kärsiä.

– Vuosi sitten taaksepäin täällä ei paljon maskeja käytetty. Itselläni oli ja sain pitkiä, naureskelevia katseita. Nyt on sitten toisin päin.. Jos joku ei käytä maskia, saa pistäviä katseita ja vihaisia ihmisiä....

"Bensan ja dieselin verotusta ei poliittisin päätöksin enää tällä hallituskaudella koroteta, vaikka sellaistakin lööpeissä ja nettikirjoituksissa annetaan ymmärtää. Vaalien alusaikaan monien tavoitteena on kansan harhauttaminen. Keskustalle autoilun mahdollistaminen on kynnys- ja hallituskysymys." Näin kirjoitti kansanedustaja Juha Pylväs Eduskunnasta -kolumnissaan.

Tätä kommentoitiin muun muassa näin:

– Pikkusen tuli taas puhuttua kakkaa. No verotushan ei varmaan nouse kun alkaa olla jo tapissa. Hintaa nyt voi pikkusen hilata ylöspäin millon milläkin verukkeella.

– Mistä se tietää, kuka ajaa hyvällä tiellä ja kuka huonolla.

– Siitä tuleekin mielenkiintoista, kun Vihreät on sitä mieltä, että sitä on pakko korottaa? Mittarillahan tuo hinta nousee muutenkin jatkuvasti, ettei tuohon kyllä enään veroja kaivata, eikä kyllä muitakaan maksuja, täällä maaseudullakin pitää liikkua mm. töissä ja kohta lääkäriinkin ajellaan varmaan Ouluun.

– Polttoaineiden hinnat on olleet kovassa nousussa sen jälkeen, kun hulvattomat puheet polttoaineiden verojen korottamisesta alkoi. Kaikki ei selity raakaöljyn markkinahinnan kortuksilla, toki Ylivieskassa on ollut maltillisempi linja. Keskustapuolue on lupauksillaan kuninkaantekijän paikalla. Jos linja pitää, niin tulevaisuutta on, mutta jos puheet osottautuu vaalienaluspuheiksi, niin puolue on muutamalla loikalla unhon yössä. Vielä pitää muistaa yksi ratkaisevan merkittävä asia: valtio tarvii rutkasti lisää verotuloja. Se luo rajun paineen ottaa verotulot liikenteeltä, kun muualta niitä ei ole otettavissa. Siinä voi velä taipua keskustapuolueen selkäranka polttoaineveroasiassa.