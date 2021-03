Kalliolla rauhallinen koronaviikko, valtakunnallinen tilanne on heikentynyt merkittävästi – 80 vuotta täyttäneistä lähes kaikki on rokotettu Kallion alueella

Ylivieskassa, Alavieskassa, Nivalassa ja Sievissä toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti perjantaina puoliltapäivin, että sen alueella ei toistaiseksi ole todettu uusia koronavirustartuntoja kuluvalla viikolla. Viimeisin tartunta todettiin lauantaina 13.3. Ylivieskassa.

– Koronavirusrokotuksia annetaan tällä hetkellä 75–79-vuotiaiden ikäryhmälle sekä 80-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmälle. 80 vuotta täyttäneiden ikäryhmästä lähes kaikki on rokotettu tai saanut rokotusajan. Viimeiset rokotusajat iäkkäimmille annetaan ensi viikolla, kertoo Kallio tiedotteessaan.

Viikolla 10 (ajalla 8.3.–14.3.) koko maassa todettiin yhteensä lähes 4 800 uutta tapausta, mikä on yli 300 tapausta enemmän kuin edellisellä viikolla. Tämä on suurin viikoittain raportoitujen uusien tautitapausten määrä koko epidemian aikana. Valtakunnallisen tilanteen merkittävän heikentymisen vuoksi on eri puolilla maata on tarpeen pitää yllä ja lisätä keinoja tartuntojen estämiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

Tartuntoja todetaan edelleen eniten työikäisillä, varsinkin nuorilla aikuisilla. Viikolla 11 noin 81 prosenttia kaikista tapauksista todettiin alle 50-vuotiailla ja lähes puolet alle 30-vuotiailla. Alle 10-vuotiaiden osuus tapauksista oli noin 11 prosenttia ja 10–19-vuotiaiden osuus noin 14 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaalla ollaan epidemian kiihtymisvaiheessa. Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu kuuteen henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä. Myös yksityistilaisuudet suositellaan rajaamaan kuuteen henkilöön.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Jos sinulla on lieviäkään koronavirustartuntaan viittaavia oireita, vältä kodin ulkopuolisia kontakteja ja hakeudu koronavirustestiin. Viikonloppuna koronavirustestejä tehdään Oulaskankaan yhteispäivystyksessä. Hyvä käsi- ja yskimishygienia, vähintään kahden metrin turvaetäisyyden säilyttäminen ja maskin käyttö estävät tehokkaasti tartuntojen leviämistä, Kallio muistuttaa.