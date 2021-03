Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan poliisi varoittaa pankkien nimissä lähetetyistä huijausviesteistä. Rikolliset ovat pystyneet siirtämään asianomaisten tileiltä huomattavia summia rahaa ulkomaille.

Pohjanmaan poliisille on tehty useita rikosilmoituksia alkuvuoden 2021 aikana, missä asianomistajien tileiltä on siirretty ulkomaille huomattavia summia rahaa.

– Tähän asti on rikoksella aiheutettu yhteensä satojen tuhansien eurojen arvoiset taloudelliset vahingot, kertoo poliisi.

Tämän hetkisessä tutkinnassa on selvinnyt, että tapahtumilla on ollut yhtenäinen tekotapa.

Huijauksen kohteelle on lähetetty Aktia Pankin tai POP Pankin nimissä sähköpostiviesti, jossa on ilmoitettu, että verkkopankkiin on tullut uusi viesti. Sähköpostiviestissä on ollut linkki, jota seuraamalla on henkilö ohjautunut Internet-sivustolle, joka näyttää ulkoisesti identtiseltä pankin aidon verkkopankin kanssa. Henkilön kirjautuessa ”verkkopankkiin” ovat rikolliset saaneet pankkitunnukset haltuunsa, ja siirtäneet asianomistajan varat ulkomaille.

Poliisi kehottaa kaikkien pankkien asiakkaita varovaisuuteen ja kirjautumaan verkkopankkiin erikseen verkkoselaimen kautta, eikä seuraamaan sähköpostiin tulleita linkkejä.