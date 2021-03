Rautiolaissyntyinen Esa Väliverronen palkittiin vuoden tiedekirjasta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vuoden tiedekirja -palkinto on myönnetty teokselle Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus. Palkinto on Suomen tiedekustantajien liiton ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan jakama ja 25 000 euron suuruinen.

Palkitun teoksen ovat toimittaneet professori Esa Väliverronen ja tutkija Kai Ekholm. Sen kustantaja on Vastapaino. Väliverronen on syntyisin Rautiosta, joka kuuluu nykyisin Kalajokeen.

Väliverronen on viestinnän professori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen erikoisalaansa ovat yhteiskuntatieteellinen mediatutkimus ja tieteentutkimus.

Vuoden tiedekirja -palkinto myönnetään ansioituneelle suomalaiselle tiedekirjalle. Palkinnolla tuetaan ja nostetaan esille korkeatasoista tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa suomen- tai ruotsinkielistä kirjallisuutta. Vuoden tiedekirja -palkinnon valintaperusteissa korostettiin tänä vuonna tieteen ja tutkijoiden mahdollisuuksia auttaa maailmaa sitä ravisuttavien ongelmien ratkaisemisessa.

Raadin mukaan Väliverrosen ja Ekholmin toimittama artikkelikokoelma on ajankohtainen puheenvuoro teemoista, joiden ymmärtäminen on tärkeää kaikille kansalaisille. Kirjan eri lukuja on ollut kirjoittamassa 17 tutkijaa eri tieteenaloilta: luonnontieteistä ja yhteiskuntatieteistä humanistiseen ja teknologian tutkimukseen.

– Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus on yleistajuisesti kirjoitettu teos, joka uskoaksemme tavoittaa lukijoita myös tutkimuksen ja akateemisen opetuksen ulkopuolella. Sen viesti sekä poliittisille päättäjille että kansalaisille on kirkas. Puolustamalla tieteen ja tutkijoiden vapautta puolustetaan myös yhteistä hyvää sekä tietoon perustuvaa päätöksentekoa sensuurilta, ohjailulta, vihapuheelta ja vaientamiselta, perustelee raati.

Väliverronen on viestinnän professori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut erityisesti tieteen julkisuutta ja asiantuntijuuden muutoksia. Ekholm on filosofian tohtori, tietokirjoittaja ja tutkija. Hän on toiminut Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajana.