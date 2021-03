Kevään toinen yhteishaku käynnistyy keskiviikkona – Konetekniikan monimuotokoulutus alkaa uutena Ylivieskassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Korkeakoulujen yhteishaku alkaa keskiviikkona 17.3. ja päättyy maaliskuun loppuun.

Yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä alkaviin suomenkielisiin AMK- ja ylempiin AMK-koulutuksiin. Opiskelijat valitaan pääasiallisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen kautta. Noin puolet opiskelijavalinnoista suomenkielisissä hakukohteissa tehdään todistuksen perusteella.

Centria-ammattikorkeakoulussa on haettavana koulutuksia tekniikan ja liiketalouden aloilta, sosiaali- ja terveysalalta, sekä musiikkipedagogin ja yhteisöpedagogin koulutukset. Uutena hakukohteena Centriassa on Ylivieskassa aloittava konetekniikan monimuotokoulutus. Centrialla on lisäksi samaan aikaan käynnissä oma haku englanninkielisiin koulutuksiin.

Hakija voi hakea yhdellä hakulomakkeella korkeintaan kuuteen suomenkieliseen hakukohteeseen. Samalla hakulomakkeella valitaan valintakoepaikka. Valintakokeet järjestetään kesäkuun alussa.

Valintakokeet järjestetään viranomaisten terveys- ja turvallisuusohjeistuksia noudattaen.

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään toukokuun lopussa, jolloin hakija voi ottaa tarjotun opiskelijapaikan vastaan tai tavoitella korkeamman hakutoiveen paikkaa valintakokeen kautta

Opiskelijavalinnat julkaistaan viimeistään 9. heinäkuuta.

Kaikki nyt haussa olevat koulutukset alkavat syksyllä 2021.