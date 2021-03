Päätoimittajalta: Maskipoliisina marketissa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Valtakunnallinen ja eritoten eurooppalainen koronatilanne vaikuttaa pelottavalta. Varsinkin muuntovirukset leviävät rajulla vauhdilla, vaikka rajoitustoimet ovat monissa maissa paljon kovemmat kuin Suomessa. Eikä luottamusta herätä se, että yksi jo hyväksytyistä rokotteista on muutamissa Euroopan maissa asetettu käyttökieltoon toistaiseksi.

Kala- ja Pyhäjokilaaksossa on pahimpiin alueisiin nähden saatu elää viime viikot kuin herran kukkarossa. Alueella on kuntia, joissa ei ole kirjattu ainuttakaan tartuntaa koko koronavuonna. Niitä, jotka eivät ole nousseet yli viiden tartunnan joutuakseen THL:n koronakartalle, on vielä enemmän.

Esimerkiksi Ylivieskan muutaman viikon takainen tartuntapiikki on toistaiseksi tylsynyt. Monelta jäi huomaamatta, että korkeimmillaan esiintyvyys Ylivieskassa lähenteli valtakunnan huippua.

Vähäiset tartuntamäärät tuudittavat turvallisuuden tunteeseen. Varotoimet lipsuvat vaivihkaa. Turvavälit ja käsien pesu unohtuvat. Kokoonnutaan isommillakin porukoilla.

Ja se maskikin on niin työläs laittaa ja inhottava käyttää. Ei kai haittaa, jos sen jättää laittamatta, kun vain pikaisesti pyörähtää kaupassa?

Kun on saanut kuulla kertomuksia, miten salakavalasti korona iskee ja kuinka ikävä ja sinnikäs tauti se lievänäkin on, pitäisi vain jaksaa. Vielä suurempi syy on suojata riskiryhmäläisiä, joille tauti voi olla lopullinen. Laiskuus ja itsekkyys ovat kovin heppoiset perusteet löysätä suojautumista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Omaan käytökseen on hiipinyt yksi uusi piirre korona-aikana. Kauppareissulla tulee tarkkailtua, käyttävätkö kanssakulkijat maskia. Ja ikään kuin vaiston sanelemana väistää kauemmaksi niistä, jotka liikkuvat maskitta.

Maskipoliisin oireita siis. Ne eivät rajoitu maskinkäyttäjien tarkkailuun, vaan myös maskiroskapoliisi pyrkii pintaan aika ajoin. Miten vaikeaa onkaan laittaa käytetty maski sinne roskikseen eikä viereen.

Maskipoliisin ominaisuudessa olen tehnyt myös empiiristä tutkimusta, minkä tyyppiset henkilöt useimmin jättävät maskin laitamatta. Aivan ehdoton valtaryhmä ovat nuorehkot miehet. Monet heistä käyttävät mustaa lippalakkia. Myös heidän seurassaan liikkuvat nuoret naiset usein kuuluvat maskittomaan kansanosaan.

Sen perusteella olen tullut päätelmään, että nuorehkoilla lippalakkimiehillä täytyy olla erityinen alttius sairastua astmaan tai muuhun tautiin, joka estää hengityssuojaimen käytön.

Tai joku muu syy. Mikähän se voisi olla?

Seppo Kangas

seppo.kangas@kpk.fi