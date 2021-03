Juha Pylväs kiistää kolumnissaan hallituksen halut korottaa bensaveroja: "Autoilun mahdollistaminen on keskustalle hallituskysymys"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Viimeaikaisessa julkisessa myrskyssä varsinkin sosiaalisessa mediassa on polttoaineiden hintojen nousun väitetty olevan hallituksen syyn.

Polttoaineiden verotukseen on tällä vaalikaudella, aiempien vaalikausien tavoin, tehty maltilliset veronkorotukset. Tankatessa hintaan vaikuttaa verojen lisäksi raakaöljyn maailmanmarkkinahinta. Raaka-öljyn hinta on ollut viimeaikoina kovassa nousussa. Siihen kehitykseen emme hallituksesta käsin pysty vaikuttamaan.

Bensan ja dieselin verotusta ei poliittisin päätöksin enää tällä hallituskaudella koroteta, vaikka sellaistakin lööpeissä ja nettikirjoituksissa annetaan ymmärtää. Vaalien alusaikaan monien tavoitteena on kansan harhauttaminen.

Keskustalle autoilun mahdollistaminen on kynnys- ja hallituskysymys. Suomi on pitkien etäisyyksien maa ja auto on useimmille suomalaisille arjen välttämättömyys. Liikkumaan pitää päästä eri puolilla maata niin töihin kuin harrastuksiin.

Päästöjä pitää koettaa liikenteessäkin hillitä. Se pitää tehdä järkevällä ja oikeudenmukaisella tavalla koko Suomen ja kaikkien suomalaisten kannalta. Tärkeintä on korvata saastuttavia, fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla ja kotimaisilla polttoaineilla. Näin saadaan yhtäältä päästöjä vähennettyä ja toisaalta luotua uutta työtä ja yrittäjyyttä Suomeen. Tarvitsemme biokaasuohjelman, jolla kotimainen biokaasutuotanto ja jakelu saadaan tyydyttävään malliin.

Keskustan tärkeimmät ratkaisut liikenteen päästöjen vähentämisessä ovat uusiutuvan ja kotimaisen polttoaineen lisääminen tankkiin ja etätyön mahdollistamisella työmatkaliikenteen päästöjen laskeminen. Puolueemme on edelleen ratkaisuhakuinen. Olemme linjanneet tavoitteeksi nostaa biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta samalla kun biokaasu ja synteettiset polttoaineet otetaan jakeluvelvoitteen piiriin.

Oikeudenmukaisen autoilun lisääminen edellyttää myös autoilun verotuksen täydellisen uudistamisen. Nykyinen mittarilla kerättävä vero ei jakaannu tasaisesti takaisin sinne, missä autoja eniten joudutaan etäisyyksien vuoksi tankkaamaan. Siksi olemmekin esittäneet oikeudenmukaista järjestelmää, jossa vero määräytyisi ajetun tien mukaan. Tuossa mallissa moottoritietä ajavat pääsevät maksumieheksi hyvistä väylistä ja maaseudun huonokuntoisia teitä köröttelevät pääsevät pakollisessa autoilussa merkittävästi nykyistä halvemmalla.

On päivänselvää, että uudistus pitää ja voidaan toteuttaa autoilevan yksityisyyden suoja kaikin puolin turvaten. Tämän oikeudenmukaisen autoilun verotuksen mallin kehittämiseen ovat kaikki tervetulleita mukaan.

Juha Pylväs

Kansaedustaja (kesk.)

Ylivieska