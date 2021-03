Yhdessä yli – Ylivieskan Yrittäjiä johtava Antti Hautamäki kannustaa lukijoiden palstalla tukemaan paikallisia yrityksiä koronakriisissä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ensi viikolla tulee vuosi siitä, kun Suomessa todettiin poikkeustila. Muistan vieläkin tuon epäuskoisen tunteen, tuntui kuin maailma olisi pysähtynyt, iski huoli kuinka tästä selviäisi? Miten saisimme toimitusketjun pyörimään? Riittäisikö materiaalit? Miten pidämme henkilöstön terveenä? Kuinka asiakkaat reagoisivat?

Niinhän siinä kävi, että viime vuosi oli vaikea myös meillä Bet-Kerillä. Sairastumisilta onneksi vältyimme, kitukuukausia oli kuitenkin useita ja epävarmuus raastoi. Mutta niiden jälkeen seurasi seuraavat haasteet, kysyntä yltyi ja sen jälkeen on töitä riittänyt, siitä mieli on kovin kiitollinen.

Kaikkia koronavuosi ei ole kohdellut yhtä hyvin, moni yrittäjä on ahtaalla, puskurit on syöty ja tulevaisuus on vaakalaudalla. Kysynkin sinulta kanssakulkija, millaiseen koronan jälkeiseen maailmaan sinä haluat palata? Mistä palveluista haluat nauttia, kun arki palaa?

Valoa tunnelin päässä näkyy, rokoterekat ovat jo tien päällä ja pikkuhiljaa niitä tulee myös meille. Ja jospa seuraava aalto olisi jo viimeinen tämän kokoluokan aalto. Kannetaan korsia kekoon, että saamme palata uuteen normaaliin, tuttujen ja turvallisten palveluntarjoajien penkkeihin. Nyt jos koskaan on take awayn ja lahjakortin aika.

Hautamäen Antti

Puheenjohtaja

Ylivieskan Yrittäjät