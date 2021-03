Tapaamistupa tulossa Oulaisten keskustaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Bergstörmin kiinteistöön Oulaisten keskustaan on tulossa tapaamistupa. Kyseessä on kaupungin omistama liikekiinteistö, josta on talven aikana vapautunut useampia tiloja.

Aloitteet tapaamistuvan perustamisesta teki valtuutettu Antti Mäkelä (kesk.). Hän esitti, että vapaana olevaan entiseen kirppiksen tilaan toiminta sopisi erinomaisen sijainnin vuoksi. Tila on noin 80 neliön suuruinen.

Tilan on tarkoitus toimia kaikkien oulaistelaisten kokoontumispaikkana, jonne eri ryhmät voivat kokoontua omatoimisesti vastuuhenkilön johdolla. Tila olisi ilmainen kaikille oulaistelaisille yhdistyksille ja toimijoille.

Tavoitteena on saada kaupungin keskustaan elinvoimaa, ihmisiä liikkeelle ja verkostoitumaan.

Oulainen on asettanut tavoitteekseen muun muassa asukasluvun ja elinvoiman lisäämisen. Näihin tavoitteisiin on mahdollista päästää muun muassa lisäämällä asukkaiden viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Tapaamistupa nähdään juuri sellaiseksi paikaksi.