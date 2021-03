Kalajokinen HR-Ikkunat mukana kansainvälisessä EU-hankkeessa – Tavoitteena on luoda energiapositiivisia kaupunkeja ja näin vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia



Kalajokinen HR-Ikkunat on mukana kansainvälisessä Response-hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda energiapositiivisia kaupunkeja ja näin vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Hankkeessa on mukana kahdeksan EU-alueen maata, joiden yhteistyön tavoitteena on luoda toistettavissa olevia edistyksellisiä ratkaisuja kestävien kaupunkien saavuttamiseksi kaikkialla Euroopassa sekä sen ulkopuolella.