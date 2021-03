"Siirtopäätös olisi pitänyt tehdä aikaisemmin" – Vaalien siirtäminen kahdella kuukaudella teettää monenlaista lisätyötä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oikeusministeriö tiedotti viikonloppuna kuntavaalien siirtämisestä. Vaalit piti alunperin järjestää 18. huhtikuuta, mutta uusi äänestyspäivä on 13. kesäkuuta. Siirron syyksi ministeriö ilmoitti nopeasti pahentuneen koronatilanteen, jonka vuoksi huhtikuun vaalien terveysturvallisuus voi vaarantua.

Vaalien siirtäminen ja sitä koskevat aikataulumuutokset aiheuttavat monenlaista säätämistä käytännön järjestelyihin niin vaalien järjestäjille kuin ehdokkaillekin. Ylivieskan kaupunginvaltuustoa johtavan kansanedustaja Juha Pylvään (kesk.) mielestä siirtoasia ei mennyt ihan putkeen.

– En minä nyt riemunkiljahduksia päästellyt. Siirtopäätös olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin. Eiväthän nämä tilastot ja skenaariot ole muuttuneet mihinkään. Nyt ei uskallettu tehdä tarpeeksi aikaisessa vaiheessa päätöksiä oikeusministeriössä, Pylväs sanoo.

Koronavirusepidemia siirtää kuntavaaleja kahdella kuukaudella. Edellisiä kuntavaaleja siirrettiin puolella vuodella, kun vaalipäivä haluttiin syksyltä keväälle. Hannu Verronen

Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit keskustelivat siirrosta oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin kutsusta. Kahdeksan puoluetta yhdeksästä kannatti kuntavaalien siirtoa kesäkuulle ja perussuomalaiset vastustivat siirtoa.

Oikeusministeriö kertoi, että eduskuntapuolueet ovat saaneet käyttöönsä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekuvan, jossa ilmaistaan koronaepidemiasta johtuva selkeä huoli vaalien terveysturvallisuudesta. THL:ltä saatujen tietojen mukaan tautitapausten määrä ja ilmaantuvuus ovat kohonneet helmikuun jälkeen erittäin nopeasti. Samalla THL:n arvio vaalien terveysturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä on muuttunut selvästi entistä huolestuneemmaksi.

Juha Pylvästä kummastuttaa se, että asiaan reagoitiin vasta nyt.

– Yhtäkkiä muka meni tilanne niin paljon huonompaan suuntaan, että piti toimia näin. Ei ainakaan minulle ollut missään vaiheessa yllätys, että tilanne menee vielä vähän pahemmaksi kuin mitä se nyt on. Siinäkin toki on puolensa, että siirretään vaalipäiviä. Rokotukset kuitenkin etenevät sen verran paljon kesäkuun alkuun mennessä, että entistä useampi uskaltaa mennä äänestämään, Pylväs arvioi.

- Koronan kohdalla oikeastaan mikään ei enää yllätä, toteaa hallintojohtaja Toni Saranpää (vasemmalla). Juha Pylväs kritisoi vaalien siirron ajankohtaa. Ismo Kunelius

Ylivieskan kaupungin hallintojohtaja Toni Saranpää toteaa, että vaalien siirtopäätös tuli ainakin jonkinasteisena yllätyksenä, koska varautuminen huhtikuun vaaleihin oli jo pitkällä.

– Koronan kohdalla oikeastaan mikään ei enää yllätä. Poliittiset puolueet olivat kuitenkin ottaneet aika voimakkaan kannan, että vaalit pidetään huhtikuussa. Siinä mielessä tämä oli jonkinasteinen yllätys, että siitä huolimatta päädyttiin siirtämään vaalit. Mikään shokki tämä ei kuitenkaan ollut, Saranpää kuvailee.

Miten pitkälle huhtikuun 18. päivän vaaleja oli jo ehditty valmistella?

– Valitettavan pitkälle. Meillä keskusvaalilautakunta on jo kokoontunut. Puolueet olivat keränneet varsin pitkälle omat ehdokassitoumuksensa ja tehneet kaikki käytännön järjestelyt omalta puoleltaan valmiiksi, Toni Saranpää vastaa.

Opetusministeriö julkaisi vaalien internetsivustolla maanantaina iltapäivällä uusia päivämääriä, vaikka siirrosta päättää lopulta eduskunta.

Ehdokashakemusten jättöpäivä oli tiistaina 9. maaliskuuta. Hallituksen esityksen mukaan ehdokashakemuksia voi uudessa tilanteessa jättää vielä 4. toukokuuta.

Merkittävä muutos aiempaan on myös se, että ennakkoäänestysaika pitenee viikosta kahteen viikkoon, jotta mahdollisuudet turvalliseen äänestämiseen paranevat. Sekin aiheuttaa lisätyötä vaalien järjestelyissä. Toni Saranpää kertoo, että vaaleja hoitamaan on rekrytoitu väkeä, ja vaalivirkailijoina on myös kaupungin omaa henkilökuntaa, joka on tehnyt työtä vuosilomansa aikana.

– Työvuorojen jakaminen ja miettiminen uudelleen on yksi eteen tuleva asia, kun ennakkoäänestyksen pituutta jatketaan.

Hallituksen esittämällä mallilla uusi valtuustokausi olisi alkamassa 1. elokuuta, kun sen oli määrä alkaa kesäkuun alussa. Kunnallispolitiikassa uransa tällä haavaa päättävän Juha Pylvään puheenjohtajakausi jatkuu näin vielä kahdella kuukaudella.

– 1. elokuuta olisi ensi vuoden talousarvion valmistelun näkökulmasta vielä kohtuu oikea ajankohta uuden valtuuston aloittamiselle, Pylväs huomauttaa.