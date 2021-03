Pyhäjärvellä on tekemisen meininki: monialaista yhteistyötä käynnistetään myös koulutuksen saralla

Pyhäjärvi

Viime viikolla julkaistiin tieto Finest Bay Area Development Oy:n ja Pyhäjärven Callion allekirjoittamasta yhteistyösopimuksesta. Tuohon yhteistyöhön liittyen Peter Vesterbacka tuli Pyhäjärvelle tapaamaan yhteistyökumppaneiden edustajia ja samalla sovittiin hyvinkin merkittävästä ja monialaisesta yhteistyöstä.

– Saavuimme eilen torstaina ja olemme nauttineet paikkakunnan vieraanvaraisuudesta Verkkorannassa. Tämän aamun aloitimme keskustelemalla koulutusyhteistyöstä. Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi ja vierailuamme isännöinyt Jouni Jussinniemi olivat koonneet Teams-palaveriin kaikki keskeiset yhteistyökumppanit. Mukana keskustelussa olivat Oulun AMK, Oulun yliopiston minignscholl, Edunation Oy, Pyhäjärven lukio, Opetusministeri Jussi Saramo ja Pyhäjärven kaupungin edustajat, aloitti Vesterbacka tiedotustilaisuutensa.

Finest Bay Area Development ilmoitti hiljattain käyttävänsä kaivosta tunnelihankkeen testaus- ja RnD-paikkana. Kaivos toimii myös opetustilana, kuten se on jo tehnyt useamman vuoden ajan, mutta pian paljon laajemmin.

– Aloitamme yhteistyön Oulun kaivoskoulun (Oulun yliopiston yksikkö), Edunationin ja Pyhäjärven Callion välillä. Yhteistyökumppanit tarjoavat kansainvälisesti maanalaisia rakennus- ja kaivostoimintaan liittyviä koulutuksia sekä koulutuspaketteja. Koulutukset voivat olla tutkintotavoitteisia tai eri tarpeisiin räätälöityjä lyhytkoulutuksia. Meillä on maailman paras ja arvostettu koulutus, ja sitä meidän on vietävä entistä keskitetymmin maailmalle, sanoo Vesterbacka.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Maailmalla koulutus on liikevaihdoltaan toiseksi suurin toimiala ruokatuotannon jälkeen. Vesterbacka harmitteleekin, ettei Suomessa ole välttämättä ymmärretty miten suuri vientituote se on.

– Tutustuimme lukioon ja siellä on erinomaiset puitteet myös ulkomaisten lukio-opiskelijoiden opiskeluun. Meillä on tällä hetkellä menossa suomen kielen opetuksen pilotteja Uzbekistanissa ja Vietnamissa. Puolen vuoden kielen opiskelun jälkeen he jatkavat suomenkielisessä lukio-opetuksessa Suomessa.

Pyhäjärvi on vetovoimainen opiskelupaikka maailmalta tuleville nuorille. Täällä on laadukkaan opetuksen lisäksi erinomaisessa kunnossa olevat opetustilat ja välineet, erinomaiset jatko-opintomahdollisuudet sekä monipuoliset vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet. Lukio-opintojensa aikana heillä on mahdollisuus opiskella 15 op suuruinen kokonaisuus LAMK:in opintoja ja hyödyntää näin ollen koko opintoputki 2. asteen opinnoista korkeakouluun.

– Sallan lukio on hyvä esimerkki tämän kaltaisten opintopolkujen tarjoamisessa. Siellä on lähinnä venäjältä tulevia opiskelijoita ja kokemukset ovat positiivisia molemmin puolin. Opiskelijat ovat motivoituneita ja 80% heistä jää myös jatko-opiskelemaan suomeen. Ulkomaalaiset opiskelijat vaikuttavat positiivisesti myös oman paikkakunnan nuorten jäämiseen omaan lukioon.

Nuoret ovat yleensä hyvin vastaanottavaisia ja työskentely monikulttuurisessa ryhmässä avaa usein uusia uranäkymiä kotoperäisille opiskelijoillekin.

– Koulutuksen ympärille on mahdollista luoda uutta elinvoimaa koko seutukuntaan ja laajemminkin ympäri Suomea. Kiinnostusta laadukkaalle erityiskoulutukselle on maailmanlaajuisesti ja sen tuotokset tukevat koko Suomen tavoitteita hyvin. Koulutetut tulevat työllistymään suunniteltuihin suurhankkeisiin kaivosteollisuuden ja rakentamisen aloilla, sanoo Vesterbacka.

– Tulemme tekemään erilaisia tunnelin rakentamiseen liittyviä testejä ja innovaatiopilotointeja Pyhäsalmen alueella. Esimerkiksi paloturvallisuuteen, ilmavirtauksiin ja tunneliporakoneteknologiaan liittyvä käytännön testaaminen ovat tärkeitä.

Isot infrahankkeet toimivat alustoina uusien teknologioiden kehitykselle ja käyttöönotolle.

– Lisääntyvä kaivos- ja maanalaisen rakentamisen -koulutus luovat hienon lisän kasvaviin tarpeisiin lähivuosina, sillä Tallinnan tunneliprojekti tulee työllistämään jokaisena projektivuotena noin 30 000 henkilötyövuotta.

Pyhäjärvestä Vesterbacka piti kovasti.

– Olen ensi kertaa täällä käymässä ja olen vaikuttunut. Pyhäjärvellä on vahva tekemisen meininki, kauniit maisemat ja mukavia ihmisiä. Jatkossa täällä tulee varmaan käytyä useamminkin, Vesterbacka ihastelee.

Ohjelmajohtaja Sakari Nokela Pyhäjärven Calliosta on myös tyytyväinen.

– Nyt solmitut uudet yhteistyösopimukset vahvistavat sitä, että olemme miettineet ihan oikeita asioita tässä kehittämistyössämme. Nyt asiat alkavat konkretisoitua toiminnaksi, hän toteaa tyytyväisenä. Pyhäsalmen kvanttikiinteistöjen toimitusjohtaja ja Callion hallituksen jäsen Jouni Jussinniemi on samaa mieltä.

– Olemme tehneet monta vuotta taustatyötä kulisseissa. Kontaktoitu eri tahoja, saatettu yhteen eri toimijoita, luotu verkostoja, käyty ministeriöissä ja kontaktoitu ministereitä. Nyt tehty pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ muuttuu näkyväksi. Meillä on yhteistyökumppaneiden kanssa muutama konkreettinen aihio joilla lähdetään liikkeelle, mihin kaikkeen se vielä johtaakaan, voidaan vain arvailla.

Jussinniemen mukaan hankkeiden ja suunnitelmien eteenpäin viemiseksi tarvitaan yhteistyötä niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin muun muassa eri ministeriöiden välillä. Kyseessä on valtava kokonaisuus kaikkine oheistoimintoineen, joten toteutukseen tarvitaan myös aikaa.

– Yrityselämällä on vahva kiinnostus ja kehittämishalu Calliossa ja Calliota kohtaan, odotamme tietenkin myös Suomen valtiolta konkreettista tukea ja kumppanuutta. Meillä on nyt yhteistyökumppaneina sellaiset tahot ja heidän laajat verkostonsa, että uskomme vahvasti Pyhäjärven ja kaivoksen tulevaisuuteen uusissa kuvioissa.