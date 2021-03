Hanna-Leena Mattila puolustaa kuntavaalien siirtoa Eduskunnasta-kolumnissaan: "Jos THL:n kauhuskenaario tuhansien sairastuneiden päivävauhdista toteutuu, on kaikki tähän asti koettu korona-ahdistus ollut lastenleikkiä"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vaaleja ei siirretä kevytmielisesti. Vain toinen maailmansota ja vuoden 2016 vaalien niputtaminen maakuntavaalien yhteyteen ovat olleet aiemmin syitä kuntavaalien siirtymiseen.

En voi sanoa olleeni kovin yllättynyt, kun lauantaina tuli tieto puoluesihteereiden päätöksestä siirtää vaalit kesäkuulle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhdessä oikeusministeriön virkamiesten kanssa olivat virkavastuulla esittäneet, että näissä tautikehityksen näkymissä ei vaaleja voida pitää turvallisesti suunniteltuna ajankohtana.

THL arvioi, että pahimmillaan koronaan sairastuneiden määrä nousee huhtikuussa jopa tuhansiin päivässä. Ennuste kuulostaa järkyttävältä. Kun hallitus on väläyttänyt myös mahdollisuutta ulkonaliikkumiskieltoon seuraaville viikoille, on päivänselvää, ettei ihmisten liikehdintä joukolla äänestämään etukäteen kaupoissa tai varsinaisena vaalipäivänä ole mitenkään johdonmukaista ja järkevää.

Päätös vaalien siirtämisestä haluttiin tehdä parlamentaarisesti, niin että kaikki poliittiset puolueet olisivat asiasta samaa mieltä. Näin ei käynyt, vaan kahdeksan puoluetta yhdeksästä kannatti siirtämistä ja yksi ei. Jokainen voi tykönään puntaroida, mitä ajatella sellaisen puolueen arvomaailmasta, jonka mukaan terveystilanne ei ole riittävän vakava, vaikka asiantuntijat muuta sanovat. Mitä ajatella välinpitämättömästä suhtautumisesta demokratian toteutumiseen, jos äänestysaktiivisuus romahtaa, kun ihmiset eivät uskalla lähteä äänestämään?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nyt kun päätös on tehty, on keskityttävä käytännön järjestelyihin. Laki vaalien siirtämisestä tulee eduskuntaan hallituksen esityksenä nopealla aikataululla. Tiedossa on, että vaalipäivä on 13.6. Pidennetty ennakkoäänestysaika 26.5.–8.6. antaa nyt myös eristyksessä oleville mahdollisuuden osallistua äänestämiseen. Huhtikuun aikataululla tähän ei olisi pystytty. Kolmen kuukauden aikana rokotukset ovat edenneet jo pitkälle, ja kesää kohden tautitilanne laantunee luonnollisestikin, joten äänestysaktiivisuus saadaan demokratiaa edustavaksi.

Reaktiot vaalien siirtämiseen ovat olleet voittopuolisesti hyväksyviä. Eteläisessä Suomessa, jossa tautitilanne on vakavampi ja tehohoitokapasiteetti koetuksilla, on tieto vaalien lykkääntymisestä otettu huojentuneena vastaan. Jos THL:n kauhuskenaario tuhansien sairastuneiden päivävauhdista toteutuu, on kaikki tähän asti koettu korona-ahdistus ollut lastenleikkiä. On meistä kiinni, että se jää vain ennusteeksi.

Vaalit on tärkeä asia, mutta terveys on vielä tärkeämpi. Tsemppiä meille kaikille!

Hanna-Leena Mattila

Kansanedustaja

Raahe