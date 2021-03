Järjestöt toimivat: ”Pilikettä silimäkulumassa olla pittää, ei näitä aikoja jaksa mikkää” – Ikäihmisten kirjoituskilpailuun toivotaan lisää tekstejä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Näin leppoisasti kiteyttivät keväisiä tunnelmia Marjatta Kaunisvesi ja Iiris Kaski, jotka tapasimme meneillään olevan ikäihmisten kirjoituskilpailun merkeissä aamukahvilla.

He molemmat ovat mukana tuomaristossa, joka valitsee palautetuista kirjoituksista kolme tekstiä palkintosijoille.

Muut jäsenet ovat Heikki Hemmilä (Yhteisestä Ovesta ry), Seppo Kangas (Kalajokilaakso-lehti) ja Henna Liimatainen (nuorten edustaja).

Marjatta ja Iiris kannustavat kovasti vertaisiaan ikäihmisiä tarttumaan asiaan, vaikka talviväsymys saattaakin monia haitata pitkäksi venähtäneen koronakurimuksen keskellä. Ja vaikka puhutaankin selviytymistarinoista, tekstit voivat olla myös hyväntuulisia ja hauskoja. Ilo ja huumorihan monesti on yksi selviytymiskeinokin

Apua muistojen kirjoittamiseen voi kysyä omalta perheeltä tai avustajalta, jos ei pysty itse kirjoittamaan ja haluaa vaikka sanella oman tekstinsä. Myös Tuokiotuvalle voi ottaa yhteyttä.

Kirjoittaminen tuo vaihtelua ja varsinkin tässä ajassa jo kovin toivottua pientä irtautumista arjesta. Ja etenkin ne kirjoittamiseen usein liittyvät muisteluhetket virkistävät kummasti mieltä ja tuovat mieleen monia jo unohduksiin jääneitä muistoja elämän varrelta.

Ei anneta muistojen valua hukkaan. Tarinoita julkaistaan Kalajokilaakso-lehdessä vuoden aikana ja ne myös kootaan yhteen myöhempää tutustumista varten.

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja ja kolme koskettavinta kirjoitusta palkitaan toukokuussa järjestettävässä pienimuotoisessa julkistamistilaisuudessa. Palkintoina on lahjakortteja paikallisiin yrityksiin, Kalajokilaakso-lehden tilaus puoleksi vuodeksi, vapaavalintainen paketti kotipalveluita kahdeksi tunniksi, runokirja ja lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan tuotelahjoja.

Ikäihmisille suunnattu kirjoituskilpailu otsikolla: ”Selviytymistarinoita eletystä elämästä” toteutetaan 1.2. – 31.3.2021. Kilpailun järjestää Yhteisestä Ovesta ry ja se on kaikille 70 vuotta täyttäneille ylivieskalaisille avoin. Tarinat tulee palauttaa maaliskuun loppuun mennessä Tuokiotuvalle (Lukkarinkatu 1, puh. 044 987 2895) postitse, sähköpostilla tai tuoda paikanpäälle. Tekstit voidaan myös hakea.

Tarinoita, muistoja, runoja eletystä elämästä on jo mukavasti palauteltukin, mutta varmasti on monta kertomusta vielä kuulematta. Vaikka puhutaan kilpailusta, kirjoituksille ei ole muotovaatimuksia, vaan tyyli on vapaa eikä muotoseikkojen tai kirjoitusvirheiden saa antaa häiritä. Pääosassa on sisältö, ei ”oikeinkirjoitus”.

Toivomme, että kynnys tarinointiin säilyy matalana. Voi kirjoittaa runoja, pakinaa, muistoja, ajatelmiakin. Nyt halutaan saada ikäihmisten kokemukset, ajatukset ja viisaus kirjattua muistiin ja näkyväksi mahdollisimman laajasti. Suuri henkinen pääoma ei saa mennä hukkaan.

Anne Isokoski

Toiminnanjohtaja

Yhteisestä Ovesta ry