Keski-Pohjanmaan Yrittäjät varoittaa huijausyrityksistä – Pienyrittäjät ovat röyhkeiden huijausviestien kohteena

Alueen pienyrittäjät ovat jälleen röyhkeiden huijausviestien kohteena, kertoo Keski-Pohjanmaan Yrittäjät tiedotteessaan. Järjestön mukaan liikkeellä on ulkomaalaisista sijoittajista aina perinteisimpiin huijauksiin kuten some- ja yrityshakemistojen markkinointiin.

– Puhelimitse tehtyihin tarjouksiin on aina syytä todeta, ettei ole tehnyt tilausta. Jos kuitenkin laskutetaan aiheettomasti, on siitä reklamoitava heti ja mielellään kirjallisesti, toteaa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä.

Huijausviestejä lähetetään myös tekstiviesteinä ja sähköpostilla. Niiden sisällöt vaihtelevat. Usein niissä kerrotaan saapuneesta lähetyksestä, voitetusta palkinnosta tai maksamattomasta kuljetusmaksusta.

Tekstiviestihuijaus voi tulla puhelimeen samaan viestiketjuun ja ikään kuin samalta lähettäjältä kuin aidot saapumisilmoitusviestit.

Viestejä voi tulla tuttujenkin toimijoiden nimissä. Viime viikolla muun muassa Verohallinnon nimissä oli liikkeellä huijausviestejä, jossa viestin otsikko on Palautusilmoitus 136,99 EUR.

Lomakaudet aktivoivat huijausyrityksiä.

– Huijausviestit ovat aivan selvästi aikataulutettuja, koska nyt kuun vaihteesta alkaen 220 000 toiminimiyrittäjää saa myös oikeaa veropostia, kun esitäytettyjä veroilmoituksia aletaan lähettää, kertoo Mervi Järkkälä.

Verohallinnosta kerrotaan, etteivät he kerro veronpalautuksen määrää koskaan minkään viestin otsikossa. Tämäkin tieto on hyvä pitää mielessä, kun huijausviestejä on liikkeellä.

Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen kehottaa selvittämään perusasiat epäilyttävästä yrityksestä.

– Jos pankkikortti- tai verkkopankkitunnukset on erehtynyt antamaan huijausviestiin reagoimalla, kannattaa olla heti yhteydessä omaan pankkiin. Myös poliisille voi tarvittaessa tehdä rikosilmoituksen, Rytkönen neuvoo.

Suomen Yrittäjät on myös julkaissut sähköisen oppaan jäsenistölleen, joka auttaa tunnistamaan ja torjumaan huijaukset.

Myös Postin nimissä liikkuu aika ajoin huijausviestejä. Postin saapumisilmoitukselta näyttävä tekstiviesti on ohjannut käyttäjän esimerkiksi smartpostkoodi- tai smartpostseuranta-verkkosivulle. Tietojen kalastelua varten tehty väliaikainen sivusto on pyytänyt tunnistautumaan verkkopankkitunnuksilla.

– Kun törmäät epäilyttävään viestiin, älä ryhdy mihinkään viestissä pyydettyihin tai edellytettyihin toimenpiteisiin äläkä vastaa sähköpostiin. Henkilö-, pankki- tai käyttäjätietoja tietoja ei kannata ikinä luovuttaa, jos ei ole täysin varma viestin lähettäjästä, Mervi Järkkälä opastaa.