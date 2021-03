Ensimmäinen Korttelikahvila avautuu huhtikuussa Ylivieskassa – Tuokiotuvan koronatauko jatkuu vielä ainakin maaliskuun loppuun

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tuokiotuvan ovia joudutaan pitämään kiinni ja lähitoiminta on tauolla vielä ainakin maaliskuun loppuun saakka – valtioneuvoston ja alueviranomaisten korona-ajan koskevia päätöksiä noudattaen.

Tuokiotuvan taustayhdistys Yhteisestä Ovesta ry valmistelee kuitenkin kevään ja kesän toimintaa. Myös Tuokiotuvan ja toiminnan nopealle avaamiselle on valmistauduttu, että mukaan on tulossa lisätyöntekijöitäkin myöhemmin keväällä.

Ihan uutena eri kaupunginosa-alueilla käynnistyy lähikohtaamistoiminta, ja ensimmäinen ikäihmisten KortteliKahvila avautuu huhtikuussa. Parhaillaan etsitään vielä kahdelle uudelle kerholle pientä kerhotilaa tai vastaavaa eri kaupunginosista. Tilaisuuksissa on aina mukana ryhmänvetäjä ja ne ovat tarkoitettuja kyseisen lähialueen ikäihmisille.

Huhtikuun alussa tutut SenioriKahvilat Pylvään kylätalolla ja Sorviston koululla pääsevät jälleen toimimaan. Kevään tapaamisissa on kahvittelun lomassa luvassa tietoa kaatumisista, kyläasioista ja keväisistä puutarha- ja kukkajutuista. Keskustasta järjestetään kuljetuksia SenioriKahviloihin.

SenioriNeuvonta-tilaisuudet jatkuvat myös jälleen Tuokiotuvan huhtikuussa. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa vuodesta 2015 lähtien toiminutta neuvontaa on uudistettu. Eli sairaanhoitajan vastaanottoja ei enää ole, mutta joka kuukauden toisena tiistaina Tuokiotuvalla on ikäihmisten palveluiden asiantuntijoita vieraana. Eli vuoroin visiitille ovat tulossa omaishoidon koordinaattoria, sosiaaliohjaajaa, muistikoordinaattoria, fysioterapeuttia sekä muita asiantuntijoita.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Neuvontatilaisuuksissa saa ajankohtaista tietoa palveluista ja samalla voi saada neuvoja itselleen tärkeissä asioissa.

Kesän aikana tehdään lähiretkiä niin laavuille kuin parhaille onkipaikoille. Mahdollisuuksien mukaan ohjelmassa on naisten hattujuhlaa, KahviKioskia ja puutarhakahvilaa.

Toukokuussa on yhdessä Martta-järjestön kanssa SeniorinEväät -kurssi, jossa kolmella kertaa kokataan ja ruokaillaan. Viimeisellä kokoontumiskerralla mennään eväsretkelle luontoon. Kurssille otetaan mukaan 5–15 osallistujaa.

ToiminnanjohtajaAnne Isokoski kannustaa lähtemään lenkille nyt ulkoilukaverin kanssa, kun kokoontumiset ovat tauolla. Tuokiotuvan liikuntakampanja jatkuu läpi vuoden ja kuukausittain arvotaan kannustuspalkinto liikuntakortin palauttaneiden kesken. Kortteja saa ja ne voi palauttaa Tuokiotuvan vihreään postilaatikkoon, tuvan ollessa kiinni.

Tuokiotuvalta voi "tilata" itselleen niin UlkoiluKaverin kuin LuuriKaverinkin. Tuokiotuvan työntekijät ja vapaaehtoiset toimivat LuuriKavereina, jotka soittavat, kuuntelevat ja jututtavat ikäihmisiä.

– Puhelin on näinä aikoina tärkeä väline ja on syytä tarkistaa, että jokaisen ikäihmisen käytössä on asianmukainen puhelinlaite ja -liittymä. Tuokiotuvalta ja tuvalle soitettiin viime vuoden sulkuaikoina noin 2 000 puhelua.