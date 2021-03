Pyhäjoelta yksi uusi tartunta perjantain koronakartalle – Koronavilkun uuden päivityksen jälkeen kaikki altistumisilmoituksen saaneet voivat hakeutua testiin

Pyhäjoelta nousi perjantaina jälleen uusi koronatartunta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartalle. Se oli perjantain ainoa lisäys kartalla Kala- ja Pyhäjokilaaksosta. Pyhäjoella on todettu viime aikoina useita uusia tartuntoja.

Ylivieskan, Alavieskan, Sievin ja Nivalan alueella toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti torstaina, että Ylivieskassa todettiin keskiviikkona yksi uusi koronavirustartunta. Sairastunut oli jo altistuskaranteenissa.

Kala- ja Pyhäjokilaakson paikkakunnilla koronatapauksia on kirjattu THL:n kartalle seuraavasti: Alavieska 12, Haapajärvi 5, Sievi 25, Kalajoki 29, Nivala 27, Reisjärvi 13, Oulainen 18, Haapavesi 23, Pyhäjärvi 5, Pyhäjoki 14 ja Ylivieska 82.

Koko maassa on varmistettu epidemian alusta saakka 60 904 koronatartuntaa. Perjantaina määrä lisääntyi THL:n tilastoissa 704 tapauksella. Tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

THL tiedottaa, että Koronavilkusta on julkaistu päivitysversio 4. maaliskuuta. Päivityksen jälkeen kaikki altistumisilmoituksen saaneet voivat hakeutua testiin. Aiemmin testiin hakeutumista on suositeltu vain, jos Koronavilkun altistumisilmoituksen lisäksi henkilöllä on koronaan viittaavia oireita.

Uudessa sovellusversiossa altistumisilmoituksen saanutta käyttäjää kehotetaan ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon, josta käyttäjä saa ohjeita esimerkiksi testaamiseen liittyen. Oireiset ohjataan heti testiin. Myös oireettomat ohjataan testiin terveydenhuollon arvion kautta, kun se on paikallisen näytteenotto- ja testaustilanteen puolesta mahdollista.

