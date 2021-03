Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oulun yliopiston Mining School, Edunation Oy ja Pyhäjärven Callio ovat sopineet tekevänsä koulutusyhteistyötä Pyhäsalmen kaivosalueella Pyhäjärvellä. Osapuolet hyödyntävät koulutustarkoitukseen Pyhäsalmen kaivoksen aluetta, jossa varsinainen maanalainen kaivostoiminta on päättymässä tämän vuoden aikana.

Pyhäsalmen kaivos on Euroopan syvin perusmetallikaivos. Sen syvyys on 1,4 kilometriä. Kaivoksessa on yli 100 kilometriä pitkä kaivostunneliverkosto ja se soveltuu erityisen hyvin kaivostekniikan ja maanalaisen rakentamisen koulutustarpeisiin.

Nyt julkistetussa hankkeessa haetaan laajaa opiskelijapohjaa lukio-opiskelijoista aina yliopistotasoiseen tutkimukseen.

Opetusministeri Jussi Saramo vieraili Pyhäjärvellä perjantaina ja hänelle esiteltiin koulutushankekokonaisuutta. Toimijoiden viesti ministerille oli, että koulutuksen ympärille on mahdollista luoda uutta elinvoimaa koko seutukuntaan ja laajemminkin ympäri Suomea.

Kiinnostusta laadukkaalle erityiskoulutukselle on maailmanlaajuisesti, ja sen tuotokset tukevat koko Suomen tavoitteita hyvin. Koulutetut työllistyvät suunniteltuihin suurhankkeisiin kaivosteollisuuden ja rakentamisen aloilla. Toiveena ministerille esitettiin, että Opetus- ja koulutusministeriö antaisi tälle kehityssuunnalle täyden tukensa.

Suomessa ja maailmalla on kasvava tarve kaivosalan osaajille ja ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen muun muassa digitalisaatioon ja automaatioon liittyen.

Kaivosala on suuri työllistäjä lukiosta ammattiopintojen kautta korkeakoulu- ja yliopistotasolle. Kaivannaisalan ja maanalaisen rakentamisen tarpeet ja turvallisuusvaatimukset tulevat lähivuosina kasvamaan esimerkiksi uusien kaivosten avaamisen tai perustettavien akkutehtaiden tai energiavarastojen myötä. Suomessa on myös useita suuria raideliikenteen infrastruktuurihankkeita, joissa tarvitaan maanalaisen rakentamisen osaamista.

Oulu Mining Schoolin (OMS) vetämässä Minetrain -koulutusprojektissa on kehitetty kaivosalan koulutusta ammattilaisille ja opiskelijoille Pyhäsalmella muutaman vuoden ajan. Koulutusohjelman pilotkursseille on osallistunut yhteensä lähes sata suomalaista ja kansainvälistä opiskelijaa parissa eri opintokokonaisuudessa. Tulevaisuudessa määrän uskotaan kasvavan.

Nyt uudella mallilla on tarkoitus hakea laajempaa ja kansainvälisempää opintokokonaisuutta tarjottavaksi ja luoda pohja Suomen kasvavalle kaivannaisalan ja maanalaisen rakentamisen tarpeille.

– Pyhäjärvelle ja Ouluun muodostuu merkittävä kansainvälinen kaivannaisalan koulutuskeskittymä. Pyhäsalmen kaivoksen olosuhteet ovat ainutlaatuiset ja tarjoavat hyvät puitteet koulutukselle ja käytännön harjoittelulle. Kiinnostusta näihin elinikäistä oppimista tukeviin opintoihin on ympäri maailmaa. Tavoitteenamme on myös saada houkuteltua parhaat opiskelijat omiin maisteriohjelmiimme, professori Saija Luukkanen OMS:sta kertoo.

Edunation Oy määrittelee uusia koulutuspaketteja palvelumuotoilun keinoin sekä myy ja markkinoi näitä opiskelijoille ympäri maailmaa. Yhtiöllä on paljon kokemusta opiskelijoiden kiinnostuksen kohteista ja näille sopivien koulutusohjelmien löytämisestä.

– Pyhäjärven kaupunki ja koko seutukunta tarvitsee nykyisessä voimakkaan rakennemuutoksen tilanteessa uusia toimenpiteitä alueen talouden kiihdyttämiseksi, jotta Pyhäsalmen kaivoksen malminnoston lopettamisen elinvoimavaikutukset voidaan minimoida, Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi sanoo.

Hänen mielestään koulutus on erinomainen keino hyödyntää olemassa olevaa kaivososaamista ja -infraa sekä samalla luoda uutta pohjaa kaupungin ja koko seutukunnan työllisyydelle ja taloudelle.

– Laaja-alainen kaivostoiminnan ja maanalaisen rakentamisen ympärille rakentuva koulutustoiminta aina lukiosta ja ammattiopinnoista yliopistotasolle saakka tukevat toisiaan palvellen koko suomalaista vuoriklusteria ja rakennusteollisuutta. Kehittyvä koulutustoiminta Calliossa tuo seutukunnallemme suoria työ- ja elinvoimavaikutuksia, Kiviniemi jatkaa.